Podľa Fialu Česko prekonalo krízu a ekonomika sa vyvíja správnym smerom

Foto: unsplash.com/Martin Krchnacek

Česko prekonalo krízu a ekonomika sa vyvíja správnym smerom. Sú však potrebné ďalšie reformy, aby sa krajina vyrovnala tým najlepším v Európe. Na celoštátnom sneme Hospodárskej komory ČR to dnes povedal premiér Petr Fiala (ODS). Ako jeden z potrebných krokov do budúcnosti spomenul oživenie trhu práce. Minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) doplnil, že Česko musí usilovať o prilákanie strategických investícií v moderných technológiách.

Fiala pripomenul, že ekonomika sa v prvom štvrťroku vrátila k medziročnému rastu, rovnako začali po deviatich štvrťrokoch znovu rásť reálne mzdy a inflácia klesla pod tri percentá. „Do českej ekonomiky sa vracia viera v budúcnosť,“ povedal s tým, že pre tento rok očakáva rast hrubého domáceho produktu (HDP) o 1,4 percenta, v nasledujúcom roku o viac ako dve percentá. Vzhľadom na hospodársky vývoj v Nemecku, ktoré je českým hlavným obchodným partnerom, je to podľa Fialu úspešný výsledok.

Podľa premiéra však Česko musí pokračovať v reformách ekonomiky, ktoré krajinu posunú medzi najúspešnejšie v Európe. Ako príklad spomenul opatrenia na reformu trhu práce, ktorý je podľa neho zamrznutý, čo brzdí rast miezd. Fiala však podotkol, že hoci on sám podporuje zavedenie možnosti výpovede bez udania dôvodu za podmienky dostatočného odstupného, vo vláde na tom teraz nie je zhoda.

Aktuálne rokovania s americkým výrobcom čipov

Síkela uviedol, že rozdielovým faktorom pre ekonomický rast v budúcnosti bude príchod investorov v strategických oblastiach. Spomenul aktuálne rokovania s americkým výrobcom čipov onsmi o možnosti rozšírenia výroby v Rožnove pod Radhoštěm alebo možnosť vybudovania továrne na batérie do elektromobilov, takzvanej gigafactory. „Automobilový priemysel je motorom českej ekonomiky, ale postupne sa mení, bez potrebných investícií do projektov elektromobility sa bude jej nástupu prispôsobovať len ťažko. Vyvíjame maximálne úsilie, aby sme vhodnú investíciu do elektromobility v Českej republike zabezpečili, „povedal Síkela.

Česko nebolo dostatočne pripravené

Minister tiež poznamenal, že Česko nebolo dostatočne pripravené na to, aby sa o strategické investície uchádzalo. Príchod investorov navyše podľa neho komplikuje odpor miestnych obyvateľov k projektom v ich okolí. Cez víkend obyvatelia Dolnej Lutyne na Karvinsku v referende odmietli stavbu gigafactory v obci. „Je v záujme Českej republiky vysvetľovať, kam sa svetová ekonomika uberá, čo všetko nám to môže priniesť a čo sa môže stať, keď príležitosť nevyužijeme,“ povedal Síkela.