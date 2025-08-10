Počuli ste už o „puppy boome“? Z lásky ku psom rastie miliardový biznis a príležitosť pre investorov!

Pandémia covidu-19 priniesla jeden nenápadný fenomén. Ľudia zostali zavretí doma a svoju samotu často riešili aj zaobstaraním domáceho miláčika. S tým však po rokoch prichádzajú aj rastúce výdavky na starostlivosť, čo môže byť novou príležitosťou aj pre investorov.
Túžba vlastniť domáceho miláčika nie je vo svete žiadnou novinkou, obdobie pandémie však tento záujem výrazne posilnilo. „Dnes sú psy a mačky z pandemického obdobia „puppy boom“ už v strednom či dôchodkovom veku a vyžadujú si aj špecializovanú starostlivosť. Vďaka rastúcim výdavkom majiteľov segment starostlivosti o zvieratá výrazne posilňuje a premieta sa aj do akciových trhov,“ uvádza analytik investičnej platformy XTB Matej Bajzík.
Čo je „puppy boom“?
Počas pandemických rokov 2020 a 2021 sa svet postupne menil. Zatvorené kancelárie, izolácia a potreba kontaktu so živou bytosťou spustili fenomén, ktorý sa neskôr stal známy ako „puppy boom“. Šteňatá a ďalší domáci miláčikovia majiteľom poskytli pocit komfortu, radosti a emocionálnej opory v neistých časoch. No ako podľa Bajzíka ukazujú dáta a aj realita posledných rokov, za týmto fenoménom sa skrýva omnoho komplexnejší príbeh.
Dopyt po psíkoch vzrástol počas pandémie v priebehu niekoľkých mesiacov o desiatky percent. V niektorých krajinách EÚ vzrástla cena za šteňa aj o viac ako 50 percent. Na trh sa vrhli aj neetickí chovatelia a „puppy farms“, kde sa psy chovali v nevyhovujúcich podmienkach. Z dlhodobého hľadiska to znamenalo rast zdravotných komplikácií, genetických porúch a v konečnom dôsledku aj väčší tlak na veterinárny sektor.
Ako sa život postupne vracal do normálu, mnohí ľudia zistili, že starostlivosť o psa nie je len o radosti, ale aj o zodpovednosti a financiách. V mestách ako New York, San Francisco či Paríž násobne stúpol počet psov vrátených do útulkov. Ťažké životné situácie, návrat do kancelárií a náklady na veterinárov či poistenie prispeli k tomu, že niektorí majitelia svoju investíciu do domáceho miláčika prehodnotili.
Dnes psy a mačky z obdobia „puppy boomu“ postupne starnú. To so sebou prináša rastúcu potrebu veterinárnej starostlivosti. „V USA sa napríklad výdavky na veterinárov v roku 2024 odhadovali na vyše 41 miliárd amerických dolárov. Celý sektor starostlivosti o zvieratá dosiahol výdavky v objeme 152 miliárd dolárov a medziročný rast pokračuje,“ konštatuje analytik XTB s tým, že viac ako 80 percent majiteľov podceňuje celkové náklady na starostlivosť o domáce zviera a často nie sú pripravení na čas, keď miláčik potrebuje špeciálnu liečbu či operáciu.
Príležitosť pre investorov
Ako môžu z tohto trendu profitovať investori? Aj keď boom adopcií šteniat ustúpil, trend vlastnenia domácich miláčikov je stále aktuálny. Rastúce výdavky na domácich miláčikov sa premietajú aj do akciových trhov. Investori môžu ťažiť z tohto trendu cez verejne obchodovateľné spoločnosti, ktoré sa špecializujú na krmivá, veterinárnu starostlivosť či poistenie zvierat.
Medzi najznámejšie spoločnosti z tohto segmentu podľa Bajzíka patria napríklad Zoetis (ZTS), líder v oblasti veterinárnej farmácie, Freshpet (FRPT), výrobca prémiového krmiva, Trupanion (TRUP), špecialista na poistenie domácich miláčikov, alebo aj Chewy (CHWY), e-commerce platforma zameraná na predaj produktov pre zvieratá.
Segment kvalitnejšej prémiovejšej starostlivosti, poistenia zvierat a wellness produktov rastie. „Záujem o zvieratá nepoľavuje, len sa transformuje. Majitelia hľadajú dlhodobo udržateľný model starostlivosti a zodpovednejší prístup. Z roztomilého trendu sa tak stal trvalý kultúrny a ekonomický fenomén, ktorý mení aj naše očakávania od vzťahu človeka k psovi a spotrebiteľské správanie,“ dodáva analytik XTB Matej Bajzík.
Upozornenie:
Investícia zahŕňa riziko straty časti alebo celého investovaného majetku. Informácie na tejto stránke slúžia len na všeobecné účely a nie sú investičným poradenstvom.