Pochová vláda jednu zo svojich roky sľubovaných veľkých reforiem? Bolo by to drahé a komplikované, tvrdí rezort práce

Budova pobočky Sociálnej poisťovne v Bratislave. Foto: SITA

Zámer vlády zaviesť ročné zúčtovanie poistného v sociálnom poistení naráža na prekážky. Aj keď si kabinet stanovil tento cieľ vo svojom programovom vyhlásení, jeho uvedenie do praxe nebude jednoduché. Pripúšťa to už aj rezort práce, ktorý preto paralelne zvažuje aj iné prístupy k optimalizácii výberu poistného na sociálne poistenie, prípadne zvažuje aj zachovanie súčasného stavu.

Zmeniť zákon o sociálnom poistení s cieľom zaviesť ročné zúčtovanie sociálnych odvodov si nový kabinet Roberta Fica zapísal do plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2024 ešte začiatkom februára tohto roka. Termín na splnenie úlohy bol stanovený na september. Aktuálne však rezort práce navrhuje túto úlohu z plánu práce zrušiť.

Ministerstvo odôvodňuje zrušenie tejto úlohy aj vysokými nákladmi celého procesu. Na základe argumentácie ministerstva tak nie je vylúčené, že sa na súčasnom stave napokon nič meniť nebude. „Ministerstvo aktuálne vyhodnocuje potenciálny dopad zavedenia ročného zúčtovania v sociálnom poistení, pričom paralelne zvažuje aj iné prístupy k optimalizácii výberu poistného na sociálne poistenie, prípadne ponechanie výberu poistného v jeho súčasnej podobe. Existujú pochybnosti o efektívnosti zavedenia ročného zúčtovania v sociálnom poistení,“ uvádza rezort práce.

Podľa spomínaného plánu legislatívnych úloh vlády malo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v septembri predložiť na rokovanie vlády novelu zákona o sociálnom poistení, ktorej cieľom malo byť zavedenie ročného zúčtovania poistného v sociálnom poistení. A to za účelom naplnenia záväzkov z Programového vyhlásenia vlády SR v časti zjednodušenie platenia daní a odvodov. Vláda si totiž stanovila za cieľ obnoviť reformný zámer zjednotenia výberu daní, ciel a odvodov tak, aby miestom ich výberu bola finančná správa. „Cieľom navrhovanej právnej úpravy malo byť vytvorenie legislatívneho rámca pre ročné zúčtovanie poistného v sociálnom poistení, ako jedného z predpokladov uvedenej reformy,“ uvádza rezort práce.

Sociálnu poisťovňu by čakali miliónové náklady

Podľa predbežných odhadov však zavedenie ročného zúčtovania v sociálnom poistení, okrem iného, predstavuje značné výdavky na strane Sociálnej poisťovne. Len jednorazové náklady na zmenu a prípravu 22 informačných systémov Sociálnej poisťovne ohľadom jeho zavedenia podľa doteraz avizovaných informácií poisťovňou by znamenali výdavok vo výške 30 miliónov eur.

Ročné zúčtovanie sociálnych odvodov predstavuje vypočítanie a vyrovnanie rozdielov medzi zaplatenými a skutočne vypočítanými odvodmi do Sociálnej poisťovne za príslušný kalendárny rok. Na rovnakom princípe už roky funguje ročné zúčtovanie zdravotných odvodov.

„Následne, zabezpečenie prevádzky a údržby informačných systémov by predstavovalo každoročne výdavky cca vo výške 4,5 milióna eur. Negatívne finančné dopady na strane verejných financií by so sebou prinieslo aj zabezpečenie potrebného počtu personálnych kapacít. Sociálna poisťovňa by musela dlhodobo prijať približne 480 nových zamestnancov, čo predstavuje celkové ročné mzdové náklady vo výške 9,3 milióna eur,“ vyčísľuje rezort práce.

Ďalšie finančné náklady by si vyžadovala úhrada poštovného. Výsledok ročného zúčtovania by Sociálna poisťovňa doručovala 188 451 samostatne zárobkovo činným osobám bez aktívnej eSchránky a 1 947 550 zamestnancom. Pri súčasných cenách poštovného by to predstavovalo náklady ročne vo výške 5,1 milióna eur.

„Zavedenie ročného zúčtovania v sociálnom poistení predstavuje reguláciu spojenú s priamym vplyvom na informačné systémy zamestnávateľov a vyžadovalo by si ich výrazné úpravy. Keďže ministerstvo hľadá odborné riešenia a analyzuje ich nielen z pohľadu ich prínosu pre uvedenú oblasť, ale aj v kontexte možností zjednotenia výberu daní, ciel a odvodov, takýto širší záber si vyžiada dlhšiu lehotu na prípravu návrhu zmien príslušnej legislatívy,“ uvádza rezort práce.

Nakoľko aktuálne nie je možné podľa ministerstva práce potrebný časový rámec prípravy zmien presnejšie odhadnúť, navrhuje spomínanú úlohu z plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2024 zrušiť.