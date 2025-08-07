Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA vyskočil nad očakávania, trh práce prekvapil

Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA vzrástol v týždni končiacom sa 2. augusta viac, ako sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá zverejnila vo štvrtok údaje federálneho ministerstva práce.
Počet prvých žiadostí o dávky v nezamestnanosti vzrástol na 226.000, čo predstavuje nárast o 7000 oproti revidovanej úrovni 219.000 z predchádzajúceho týždňa. Ekonómovia očakávali, že počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti stúpne na 221.000 z pôvodne hlásených 218.000 za predchádzajúci týždeň.
Štvortýždňový kĺzavý priemer, ktorý lepšie odzrkadľuje vývoj na trhu práce, keďže nepodlieha týždňovým výkyvom, dosiahol 220.750, čo predstavuje pokles o 500 nových žiadostí oproti revidovanému priemeru z predchádzajúceho týždňa, ktorý bol na úrovni 221.250.