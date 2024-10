Počet prvých žiadostí o podporu v USA mierne vzrástol

Foto: unsplash.com/Dan Dennis

Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, zaznamenal v minulom týždni mierny rast, čísla však stále poukazujú na dostatočne silný trh práce. Na druhej strane, analytici počítajú s väčšími otrasmi na pracovnom trhu v nasledujúcich týždňoch, a to v dôsledku škôd, ktoré spôsobil hurikán Helene, ako aj štrajkov v Boeingu a amerických prístavoch. Informovali o tom agentúry Reuters a AP a portál RTTNews.

Americké ministerstvo práce vo štvrtok uviedlo, že počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 28. septembra 225.000. Oproti predchádzajúcemu týždňu to predstavuje rast o 6000.Rast počtu žiadostí je výraznejší, než sa čakalo, keďže analytici počítali s rastom na 220.000 až 221.000, pričom vychádzali z pôvodne udávaného počtu za týždeň do 21. septembra na úrovni 218.000 žiadostí. Na druhej strane, výsledok stále predstavuje stabilnú situáciu na trhu práce.

Súčasný pokojný stav však pravdepodobne v nasledujúcom období narušia dôsledky hurikánu Helene. Ten sa prehnal šiestimi štátmi USA, kde zabil minimálne 162 ľudí a spôsobil obrovské materiálne škody.

Foto: pexels.com/Vlada Karpovich

Počet žiadateľov o podporu v nezamestnanosti s veľkou pravdepodobnosťou zvýšia aj štrajk v Boeingu a štrajk prístavných robotníkov. Aj keď štrajkujúci nemajú nárok na podporu v nezamestnanosti, zastavenie ich práce ovplyvňuje veľký počet dodávateľských firiem a ďalších spoločností závislých od Boeingu a prístavov, v ktorých tak hrozí dočasné prepúšťanie.