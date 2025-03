Počet nezamestnaných vo Francúzsku vo februári vzrástol

Foto: pixabay.com/jackmac34

Počet registrovaných nezamestnaných vo Francúzsku vo februári opäť vzrástol, už šiesty mesiac po sebe. A na najvyššiu úroveň od septembra 2021. Ukázali to v stredu údaje ministerstva práce.

Podľa týchto údajov sa počet evidovaných nezamestnaných vo Francúzsku, ktoré je druhou najväčšou ekonomikou eurozóny, vo februári 2025 zvýšil oproti predchádzajúcemu mesiacu o 67 000 na 3,229 milióna osôb.

Štatistiky odhalili, že vo februári najviac stúpol počet nezamestnaných medzi mladými ľuďmi vo vekovej skupine do 25 rokov, a to o 33 600 na 607 000 osôb. Nasledovala hlavná veková skupina od 25 do 49 rokov, v ktorej pribudlo 30 400 nezamestnaných a ich počet dosiahol 1,773 milióna. Najmenej stúpol počet nezamestnaných vo vekovej skupine nad 50 rokov, o 3 200 na 815 400 ľudí.