Počet firemných bankrotov vzrástol o 22 % v medziročnom porovnaní

Foto: pexels.com/Nicola Barts

V bankrote sa v januári ocitlo 22 podnikateľských subjektov, čo predstavuje medziročný rast o viac ako 22 percent. V medzimesačnom porovnaní s decembrom minulého roka ide naopak o 31-percentný pokles. Informovala o tom spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau.

„Najmä v posledných januárových dňoch a následne v prvých februárových dňoch sme zaznamenali neobvykle malý denný počet vyhlásených konkurzov. Požiadali sme Ministerstvo spravodlivosti SR o odpoveď na otázku, či to bolo spôsobené objektívnymi príčinami (napr. technickými, personálnymi, finančnými, respektíve inými), alebo je to reálny obraz finančnej situácie podnikov. Zatiaľ sme odpoveď nedostali,“ uviedla hlavná analytička spoločnosti Jana Marková.Z pohľadu právnych foriem bolo 20 subjektov, a teda viac ako 95 percent spoločností s ručením obmedzeným, jedna akciová spoločnosť a jedno združenie. Desať subjektov, ktoré v januári začali čeliť konkurzu, malo od 1 do 10 zamestnancov, ďalšie tri firmy uviedli interval 10 až 99 zamestnancov a pri deviatich podnikoch nebol ich počet zistený, spresnil CRIF.

Najznámejšou dotknutou firmou mala byť akciová spoločnosť Bukóza Holding, so sídlom v Hencovciach, ktorá mala byť v minulosti prepojená na eseročku Bukóza Invest. „Fabrika patrila k priemyselným legendám vranovského regiónu, mala za sebou sedemdesiatročnú históriu. V decembri 2024 tam pracovalo vyše 400 zamestnancov, ktorí začali podávať výpovede z dôvodu nevyplatených miezd a situáciu muselo sanovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,“ priblížil CRIF.V súvislosti s predmetom podnikania bol konkurz vyhlásený na majetok šiestich priemyselných podnikov. Odvetvia, ktoré patria obvykle podľa spoločnosti k viac problémovým, ako je stavebníctvo, obchod či doprava a skladovanie, mali zhodne po dva vyhlásené konkurzy.

Foto: freepik.com/freepik

V januári mali byť ďalej zastavené štyri konkurzné konania pre nedostatok majetku a 14 konkurzov malo byť úplne zrušených z rovnakého dôvodu. Reštrukturalizácia bola v januári povolená dvom firmám, jednej so sídlom v Nitrianskom kraji a druhej v Žilinskom kraji. V porovnaní s decembrom 2024 ide o totožný počet, v medziročnom porovnaní ide o 33-percentný pokles. Jedna reštrukturalizácia bola povolená stavebnej firme a jedna firme zaoberajúcej sa nehnuteľnosťami.