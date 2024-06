Počet firemných bankrotov v Slovenskej republike za prvých 5 mesiacov roka vzrástol o viac než 9 percent

Foto: pexels.com/Nicola Barts

Počet firemných bankrotov na Slovensku za prvých päť mesiacov tohto roka prekonal minuloročné hodnoty o viac než 9 %. Počas posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 333 konkurzov, čo je o takmer 16 % viac než od júna 2022 do mája 2023. Povolených bolo 21 reštrukturalizácií, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím viac o 31 %. Vyplýva to z údajov spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau.

V máji tohto roka sa väčšina konkurzov týkala spoločností s ručením obmedzeným. Najčastejšie to boli podniky v odvetví stavebníctva a v odvetví veľkoobchodu a maloobchodu, opravy motorových vozidiel a motocyklov. Z hľadiska regiónov bolo najviac konkurzov vyhlásených v Bratislavskom kraji.

„S aktuálnymi vysokými úrokovými sadzbami a rastom nominálnych miezd vyvolaným infláciou sa obchodné subjekty ocitajú pod tlakom, čo môže viesť k finančným problémom a ďalšiemu nárastu konkurzov a zániku firiem,“ skonštatoval Inštitút pre stratégie a analýzy, ktorý sa téme konkurzov firiem nedávno venoval.

Ohrozené sú najmä malé a stredné podniky, ktoré nemajú detailný prehľad o toku hotovosti. Práve to by malo patriť medzi najčastejšie príčiny, prečo nie sú schopné splácať svoje dlhy. Firmy sa môžu ocitnúť v situácii, keď nemajú prostriedky na bežné prevádzkové náklady, mzdy, materiál a iné výdavky. „Peniaze podnik možno má, ale ležia na papieri, konkrétne vo faktúrach, kde splatnosť ešte len nastane,“ priblížila Marie Pomykalová zo spoločnosti Bibby Financial Services. V takýchto prípadoch podľa nej nedostanú zaplatené najskôr zamestnanci dotknutých podnikov.