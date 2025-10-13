Počet firemných bankrotov v Nemecku rastie aj v roku 2025: Najviac trpia dopravné firmy

Firemné bankroty v Nemecku pokračujú v raste, tempo ich rastu sa však mierne spomalilo. Poukázal na to v pondelok v rámci predbežných údajov nemecký štatistický úrad Destatis. Informovala o tom agentúra DPA.

Podľa údajov Destatisu sa počet firemných bankrotov v Nemecku zvýšil v septembri medziročne o 10,4 %. Na porovnanie, v auguste zaznamenali súdy rast počtu insolvencií oproti augustu minulého roka o 11,4 %. Údaje sú však predbežné a uvidí sa, či všetky prípady súdy uzatvoria, aby ich bolo možné zaradiť do oficiálnych štatistík.

Isté sú už údaje za mesiac júl. Tie podľa Destatisu predstavovali 2197 firemných bankrotov, o 13,4 % viac než pred rokom. Najvýraznejšie boli zasiahnuté firmy v oblasti dopravy a skladovania.

Za minulý rok vyhlásilo bankrot celkovo 21.812 nemeckých firiem, čo predstavovalo najvyšší počet od roku 2015. Viacerí investori upozorňujú, že tento rok bude situácia ešte horšia. Podpora zo strany vlády poskytovaná v období pandémie sa totiž už skončila, okrem toho firmy zaťažujú vysoké ceny energií, byrokracia a politická neistota.

