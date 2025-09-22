Po tretej vlne konsolidácie hrozí chudoba vyše miliónu Slovákov, varuje Turčanová

Miera chudoby na Slovensku sa zvyšuje. Minulý rok sa za hranicu chudoby dostalo 980.000 ľudí. Tento trend bude po prijatí tretej vlny konsolidácie pokračovať, pričom budúci rok by tak mohol tento počet prekročiť jeden milión obyvateľov. Uviedla to v pondelok na tlačovom brífingu po zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci opozičná poslankyňa Andrea Turčanová z KDH.
„Tento trend po prijatí tretej vlny konsolidácie bude pokračovať a ja sa obávam, že budúci rok bude viac ako jeden milión ľudí na Slovensku, teda viac ako 20 %, naozaj žiť pod hranicou chudoby,“ povedala Turčanová.
Vláda predstavila balík konsolidačných opatrení za 2,7 miliardy eur. Minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) uviedol, že z celkového balíka by sa malo ušetriť 1,3 miliardy eur na strane vlády. V tejto sume je však zarátaná úspora v mestách, obciach a vyšších územných celkoch vo výške 130 miliónov eur a energopomoc pre obyvateľstvo vo výške 450 miliónov eur. Úsporou je podľa ministra to, že na kompenzáciu vysokých cien energií využije vláda eurofondy.