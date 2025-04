Po rokoch strát multimiliónový zisk: Futbalový Slovan vďaka Lige majstrov zarobil viac ako kedykoľvek predtým!

FOTO Zobraziť galériu (12) Generálny riaditeľ ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík (vpravo) ďakuje divákom po ukončení play-off odvetného zápasu kvalifikácie Ligy majstrov UEFA 2024/2025 medzi ŠK Slovan Bratislava (SR) - FC Midtjylland (Dán.) v Bratislave 28. augusta 2024. Foto: SITA

Bratislavský Slovan sa po siedmich stratových rokoch prehupol do vysokého zisku. Výrazný podiel na tom mali príjmy z milionárskej súťaže – futbalovej Ligy majstrov, ale aj vyššie príjmy zo vstupeniek či reklamy.

Slovan Bratislava prechádza skutočne priaznivým obdobím. Po historickom postupe do skupinovej fázy futbalovej Ligy majstrov sa to logicky prejavilo aj v klubovej pokladni. Aktuálne to potvrdzujú aj hospodárske výsledky klubu za minulý rok. Po dlhom období siedmich stratových rokov sa totiž vlani dostal konečne do multimiliónového zisku, historicky vôbec najvyššieho.

Podľa zverejnenej účtovnej závierky totiž spoločnosť ŠK Slovan Bratislava futbal dosiahla v roku 2024 čistý zisk v objeme 7,8 milióna eur. To je podstatný rozdiel oproti predchádzajúcim dvom rokom, kedy skončil vždy v strate vyše 6 miliónov eur. Naposledy bol v zisku v roku 2016. Aj to len v minimálnom na úrovni zhruba 100-tisíc eur.

Posledný, aspoň trochu podobne úspešný rok, zaknihoval futbalový Slovan ešte v roku 2014. Vtedy mu pomohla pamätná účasť v skupinovej fáze Európskej ligy UEFA v sezóne 2014/15. Hoci si v skupine s talianskym Neapolom, pražskou Spartou a švajčiarskym Young Boys Bern nepripísal ani bod, štedré odmeny a tržby z predaja lístkov potlačili celkové výnosy klubu cez 12 miliónov eur a zisk dosiahol takmer 3,5 milióna eur.

Hoci sú to pekné čísla, s tými aktuálnymi sú neporovnateľné. Šťastím pre Slovan bolo aj to, že sa do skupinovej fázy Ligy majstrov prebojoval po jej reforme, čo znamenalo aj viac zápasov. Hoci si s megaklubmi ako Manchester City či Bayern Mníchov rovnako žiaden bod v skupine nepripísal, tržby klubu doslova explodovali. Medziročne stúpli dvojnásobne na takmer 40 miliónov eur.

O podstatnú časť nárastu sa postarali samozrejme odmeny za účasť a umiestnenie v Lige majstrov. Táto suma spolu s odmenami z Únie ligových klubov a Slovenského futbalového zväzu medziročne stúpla o 153 percent na takmer 17,6 milióna eur. Ďalšie vyše 4 milióny eur z účasti a umiestnenia v európskych pohároch eviduje klub v príjmoch budúcich období, v klubovej kase teda zrejme pristáli, alebo pristanú v roku 2025.

Ďalšou výraznou finančnou injekciou pre klub bol nárast príjmov z predaja vstupeniek, permanentiek a bulletinu o 191 percent na vyše 7,4 milióna eur. Tržby klubu z reklamy narástli o 37 percent na 8,7 milióna eur, príjmy z prestupov, hosťovania hráčov a výchovného sa zvýšili o 393 percent na vyše 1,5 milióna eur a tržby z predaja tovaru o 18 percent na necelých 1,9 milióna eur.

Pre klub tak znamená uplynulý účtovný rok výraznú finančnú stabilizáciu. To koniec-koncov potvrdil aj samotný šéf klubu Ivan Kmotrík mladší vo svojom nedávnom podcaste. „V prvom rade tieto peniaze poslúžili na to, aby si klub vyrovnal svoj rozpočet, to znamená, aby klub nebol stratový,“ tvrdí.

Čas na splácanie dlhov

Zaplátanie klubovej kasy je bezpochyby dobrou správou aj pre majiteľa klubu, podnikateľa Ivana Kmotríka. Ten v klube vlastní 90-percentný podiel, zvyšných 10 percent je vo vlastníctve jeho skupiny Grafobal Group. Podľa zverejnených údajov totiž všetko naznačuje tomu, že vďaka pozitívnym finančným výsledkom sa dočkal aj splatenia miliónovej pôžičky, ktorú klubu poskytol. Hoci to v materiáli nie je explicitne uvedené, položka „Pôžička IK“ sa vlani znížila z vyše 2,8 milióna eur v roku 2023 takmer na nulu.

Využitie dobrého roka na vyrovnanie dlhov z minulosti potvrdil aj riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší. „Treba si úplne reálne priznať, veď všetci dobre vieme, že Slovan mal určitý objem finančných nezaplatených vecí z minulého obdobia. Vyčistili sme všetky tieto veci, čo bolo dôležité pre klub. Máme dobrú, komfortnú situáciu, sme finančne stabilní a čistí, čo nám dáva naozaj dobrú príležitosť do ďalšej sezóny vstupovať v dobrej kondícii,“ povedal v spomínanom podcaste.