Po dlhopisoch pre ľudí sa len tak zaprášilo: Banky po troch dňoch ukončili ich predaj!

Len tri dni stačili na vypredanie všetkých dlhopisov určených pre obyvateľstvo. V stredu sa vypredali tie s dvojročnou splatnosťou, vo štvrtok ráno aj tie so štvorročnou splatnosťou. Pre web oPeniazoch.sk to potvrdili zdroje z bankového prostredia.

Obrovský dopyt zo strany ľudí potvrdzuje aj fakt, že štát napokon plánovanú emisiu v utorok ešte navýšil o dodatočných 100 miliónov eur. Celkovo tak predal ľuďom dlhopisy za 500 miliónov eur.

Štát už pred spustením predaja nových dlhopisov pre bežných ľudí avizoval, že v prípade veľkého záujmu je pripravený navýšiť celkovú sumu emisie zo 400 až na 500 miliónov eur. Už po prvom dni predaja týchto cenných papierov rezort financií vyhodnotil záujem verejnosti ako veľmi veľký a Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) preto v utorok rozhodla, že pôvodnú sumu ponúkaných dlhopisov vo výške 400 miliónov eur pre veľký záujem navýši o ďalších 100 miliónov eur.

Minister financií Ladislav Kamenický na sociálnej sieti ešte v utorok informoval, že občania štátu veria a už počas prvého dňa predaja nových dlhopisov sa predala viac ako polovica plánovaného objemu. Následne v stredu ráno boli predané dlhopisy v celkovej hodnote 427 miliónov eur. Celkový objem 500 miliónov eur sa tak napokon podarilo naplniť už vo štvrtok v dopoludňajších hodinách.

Ukončenie predaja dlhopisov pre ľudí potvrdil vo štvrtok krátko pred obedom aj ARDAL. „Dňa 6. marca 2025 sa ukončil predaj Dlhopisov pre ľudí INVESTOR a PATRIOT. Dlhopisy sa vypredali v celkovej hodnote 500 mil. eur,“ uviedla agentúra na webe.

Predaj bol naplánovaný na celý marec

Záujemcovia o investovanie do nových štátnych dlhopisov pre bežných ľudí si ich mohli zakúpiť od pondelka 3. marca. Pôvodne bol ich predaj plánovaný až do konca mesiaca, no ministerstvo financií už vopred avizovalo, že predaj sa zastaví, keď sa naplní stanovený objem emisie.

Dva nové dlhopisy s názvami Investor a Patriot majú stanovenú rôznu splatnosť. A to dva alebo štyri roky. Rozdielne je aj ich úročenie. Kým v prípade dlhopisu Investor je výnos stanovený na 3 %, v prípade dlhopisu Patriot je vo výške 3,3 %.