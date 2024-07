Po bitcoine prišiel veľký deň aj pre ďalšiu kryptomenu: Bude ťažiť z povolenia ETF fondov?

Foto: pexels.com/DS stories

Americká Komisia pre cenné papiere (SEC) v pondelok definitívne schválila žiadosť o umožnenie vstupu na burzu fondom ETF naviazaným na cenu druhej najväčšej kryptomeny ether. Informoval o tom špecializovaný server Coindesk. Všetkých osem fondov tak môže vstúpiť na tri rôzne americké burzy, uviedla agentúra Reuters.

Ether ešte v utorok pred poludním vykazoval rast asi o 2,5 percenta a pohyboval sa okolo 3525 USD. Od začiatku roka si táto kryptomena pripisuje takmer 50 percent.

„Spustenie ETF na ethereum je významnou udalosťou vo svete kryptomien. Po ETF na bitcoin ide už o druhú kryptomenu, ktorú možno týmto spôsobom kúpiť,“ povedal ČTK analytik XTB Jiří Tyleček. „Pôvodne sa od americkej komisie pre cenné papiere tento krok nečakal, avšak zmeniť názor mohlo pomôcť hladké obchodovanie bitcoinových fondov ETF,“ dodal.

Ether je kryptomena fungujúca na blockchainovej platforme ethereum. Niekedy sa oba názvy zamieňajú a názov ethereum sa používa aj pre kryptomenu. SEC ether považuje skôr za cenný papier, pretože pri overovaní transakcií v ethereu účastníci trhu ukladajú určité množstvo etheru ako zálohu a dostávajú za to akúsi formu dividendy.

„Tieto ETF sú určené pre americký trh, u nás môžu investori využiť alternatívy v podobe produktov ETP, ktoré sledujú vývoj hodnoty podkladového aktíva jeho priamym nákupom a následnou držbou,“ upozornil analytik Portu Marek Pokorný.

Vstup na burzu je už jednoduchší

Medzi spoločnosti, ktoré sa uchádzajú o spustenie etherových fondov, patria významní správcovia aktív ako BlackRock, Fidelity alebo VanEck, ako aj firmy zamerané na obchod s kryptomeny ako Bitwise, 21Shares a Grayscale. Fondy mieria na burzy Nasdaq a NYSE v New Yorku a CBOE v Chicagu. Burzová komisia už v máji schválila zmeny pravidiel, ktoré umožnili tieto produkty uvádzať na burzu, čo odstránilo jednu z prekážok pre ich prijatie.

Investičný riaditeľ spoločnosti Bitwise Matt Hougan stanici CNBC povedal, že fondy v prvom roku a pol na trhu môžu prilákať investície až za 15 miliárd USD, pričom mnohí investori budú držať ako bitcoinové, tak etherové fondy. Pre porovnanie, do bitcoinových ETF ľudia od začiatku roka investovali vyše 16 miliárd USD.

"Ak sa zamyslíte nad investorom, ktorý nemá vyhranené názory, ktorý chce mať trhovú expozíciu na to, čo blockchainy dokážu, jeho východiskovým bodom bude mať expozíciu ako voči bitcoinu, tak voči ethereu," uviedol Hougan.

Bitcoin si na rozhodnutie musel dlhšie počkať

Už od januára sa na burze obchodujú fondy ETF naviazané na cenu najväčšej a najznámejšej kryptomeny bitcoin. SEC je pod vedením Garyho Genslera ku kryptomenám skôr skeptická. Povolenia pre ETF naviazané na ich cenu odmietala dať roky. Tie naviazané na bitcoin schválila až po prehratých súdoch.

Analytik finančných trhov XTB Marek Nemky pripomína, že pri bitcoinových ETF sme videli rekordný príliv kapitálu, ktorý dokázal podporiť rast ceny bitcoinu a tá od začiatku roka stúpla až o 57 percent.

„Kryptomena ethereum však nezažila takýto príliv nového kapitálu, čo sa po schválení môže zmeniť. Napriek tomu však od začiatku roka vzrástla o 47 percent, čo je porovnateľné s bitcoinom a časť investorov tak špekulovalo práve na schválenie ETF fondu. To by mohlo znamenať, že nový prílev kapitálu z ETF fondov by do veľkej miery bol tlmený predajmi špekulatívnych pozícií a efekt na cenu by tak už nebol tak výrazný, ako sme to videli v prípade bitcoinu,“ uvádza Nemky.

Zároveň dodáva, že napriek tomu môže cena kryptomeny reagovať o čosi volatilnejšie a zaznamenať mierne zisky na kryptomenových burzách. Očakávaný záujem je však oproti bitcoinovému ETF iba tretinový, podobne ako ich hodnota na burze, čo opäť bude limitovať dosah na cenu.