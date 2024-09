Plénum začalo stredajšie rokovanie zmenami v zložení parlamentných výborov

Aktualizované Poslanci NR SR. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Poslanci Národnej rady (NR) SR začali v stredu ráno ďalší rokovací deň 19. schôdze. V pléne sa nachádzalo len zopár zákonodarcov. Plénum prebralo návrh na voľbu Karola Galeka (SaS) za člena Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, ako aj ďalšie zmeny v zložení výborov.

Následne v pléne predstavila poslankyňa Jana Hanuliaková (PS) návrh novely zákona o obecnom zriadení. Chce, aby boli obce nad 1000 obyvateľov povinné vytvárať a zverejňovať zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam z rokovania obecného zastupiteľstva. Rokovanie má pokračovať ďalšími opozičnými návrhmi zákonov.

Poslanci posunuli do druhého čítania viacero zmien v sociálnych službách

Zmena výšky príspevku pre zdravotne znevýhodnené deti aj systému odľahčovacej služby či zlepšenie dostupnosti sociálnych zariadení pre osoby, ktoré sú odkázané na poskytovanie starostlivosti. Aj tieto opatrenia prináša vládny návrh novely zákona o sociálnych službách, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania. Novelou sa má zvýšiť finančný príspevok na opatrovanie zdravotne znevýhodnených detí zo 100 na 200 eur mesačne. Cieľom opatrenia je kompenzovať vyššiu mieru finančnej záťaže a starostlivosti pre opatrovateľov detí s ťažkým zdravotným postihnutím. Ministerstvo práce mení aj systém odľahčovacej služby.

Za deň poskytnutej odľahčovacej služby sa bude považovať 12 hodín tejto služby, a to bez ohľadu na počet kalendárnych dní, za ktorý bol tento rozsah hodín dosiahnutý. Ďalšia zmena upraví povinnosť obcí, miest a samosprávnych krajov, ktoré budú mať 30 dní na to, aby umiestnili ľudí odkázaných na starostlivosť buď do vlastného zariadenia, alebo iného verejného či neverejného zariadenia.

Cieľom tohto zámeru je zabrániť tomu, aby osoba odkázaná na opateru bola dlhodobo bez poskytnutia sociálnej služby. „V dôsledku demografického vývoja spojeného so starnutím populácie a z neho vyplývajúcich dôsledkov v predlžovaní veku dožitia spojeného aj s nárastom počtu fyzických osôb odkázaných na pomoc inej osoby je potrebné postupne vytvárať právne podmienky pre dlhodobú dostupnosť a udržateľnosť poskytovania sociálnych služieb,“ dodalo MPSVR v dôvodovej správe.

Podmienky používania auta na pracovných cestách sa majú zmeniť

Podmienky na používanie motorového vozidla, ktoré zamestnanec využíva počas pracovnej cesty, sa majú zmeniť. Týka sa to najmä preukázania a úhrady výdavkov za spotrebované pohonné látky či nabíjania elektrovozidiel a plug-in hybridných vozidiel. Vyplýva to z vládneho návrhu zákona o cestovných náhradách, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania.

„Z dôvodu opakujúcich sa požiadaviek z praxe a s cieľom spresnenia práv zamestnanca a povinností zamestnávateľa sa navrhuje spresniť právnu úpravu používania cestného motorového vozidla zamestnanca na pracovnej ceste, pokiaľ ide o preukázanie a úhradu výdavkov, ktoré sa týkajú pohonných látok, a zaviesť tam, kde je to potrebné, osobitné pravidlá pre elektrovozidlá a plug-in hybridné vozidlá,“ uviedlo v dôvodovej správe ministerstvo práce.

Rezort doplnil, že v prípade elektrovozidiel, ktoré sú nabíjané elektrickou energiou, sa za doklad o kúpe bude považovať aj blok z nabíjacej stanice alebo od dodávateľa tejto energie. Novela zákona navrhuje tiež zvýšiť spotrebu týchto vozidiel na 20 % pre jazdu po rýchlostnej ceste a diaľnici. Pri plug-in hybridných vozidlách chce rezort práce upraviť postup výpočtu náhrady za spotrebované pohonné látky, ktoré sa získavajú nabíjaním z elektrickej siete. Novela by mala platiť od 1. decembra 2024.

Firmy by si mohli príspevky na šport odrátať z daňového základu

Právnické aj fyzické osoby by si mohli od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty odrátať príspevky v prospech športovej organizácie alebo aj poskytnutia športového náčinia a vybavenia daňovníkom športovej organizácii. Odpočet môže byť v určitých prípadoch zvýšený až o ďalšiu štvrtinu vynaložených nákladov na šport. Vyplýva to z návrhu poslancov SNS, ktorý plénum Národnej rady (NR) SR v stredu posunulo do druhého čítania. Poslanci si od návrhu v prípade jeho definitívneho schválenia sľubujú väčšiu aktiváciu súkromných zdrojov do sektora športu. „Nové daňové zvýhodnenie, tzv. superodpočet, spočíva v odpočte výdavkov na priame platby daňovníka v prospech športovej organizácie a výdavkov na poskytnutie športového náčinia a vybavenia daňovníkom športovej organizácii.

Odpočet výdavkov na podporu športu si môže uplatniť právnická osoba a fyzická osoba s príjmami z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti,“ priblížili predkladatelia. Medzi základné podmienky, ktoré musí daňovník splniť pri uplatnení odpočtu, okrem iného patrí, že v zdaňovacom období vykáže kladný základ dane po znížení o odpočet daňovej straty, pričom je umožnený prenos neuplatneného odpočtu do nasledujúcich najviac piatich zdaňovacích období. Výdavky, na ktoré sa odpočet uplatňuje, musia byť zároveň daňovými výdavkami, daňovníkovi nebola na tieto výdavky poskytnutá podpora z verejných financií. Návrh zároveň ukladá Finančnému riaditeľstvu SR zverejňovať zoznam daňovníkov, ktorí si odpočet uplatnia.

Návrh okrem odpočtu mení aj zákon o sociálnom poistení. Ten sa má doplniť o nové ustanovenia, ktoré upravujú maximálny mesačný vymeriavací základ pre profesionálnych športovcov a pre ich zamestnávateľov (kluby) v prípade zmlúv o profesionálnom vykonávaní športu. Maximálny vymeriavací základ pre obe zmluvné strany tohto vzťahu bude na účely sociálneho poistenia určený vo výške priemernej mesačnej mzdy platnej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné. Obdobný mechanizmus sa má zaviesť aj vo vzťahu k zdravotnému poisteniu.

Športovci vykonávajúci závislú prácu pre športové kluby a samotné športové kluby tak budú z odmeny za výkon športu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu odvádzať odvody na zdravotné poistenie v obmedzenej maximálnej výške. V zákone o sociálnom poistení a v zákone o zdravotnom poistení sa zároveň zavádza osobitná úprava vymeriavacieho základu vo vzťahu k príjmu plynúcemu z pracovného pomeru medzi trénermi zapísanými v registri fyzických osôb v športe a športovými organizáciami. Obdobne sa v zákone o dani z príjmov zavádza úprava oslobodenia od dane vo vzťahu k príjmu do výšky 500 eur plynúcemu z pracovného pomeru medzi osobami, ktoré sú trénermi zapísanými v registri fyzických osôb v športe, a športovými organizáciami.

Vláda schválila zvýšenie cien 365-dňovej a jednodňovej diaľničnej známky

Za diaľničnú známku na 365 dní motoristi od budúceho roka zaplatia 90 eur. Zdražie aj jednodňová diaľničná známka, a to na sumu 8,10 eura. Návrh z dielne Ministerstva dopravy SR v stredu schválila vláda. Ide o jedno z konsolidačných opatrení. Vyššia cena za diaľničné známky začne platiť od 1. januára 2025. Suma 365-dňovej diaľničnej známky porastie zo súčasných 60 eur na sumu 90 eur. Suma jednodňovej diaľničnej známky sa zvýši zo súčasných 5,40 eura na 8,10 eura. Naopak, suma desaťdňovej známky klesne zo súčasných 12 eur na 10,80 eura.

Cena jednomesačnej diaľničnej známky bude stanovená na 17,10 eura. Zvýšenie cien diaľničnej známky je súčasťou balíka opatrení na konsolidáciu verejných financií, ktorý v utorok (17. 9.) predstavila vládna koalícia. Opatrenia majú zabezpečiť konsolidáciu verejných financií na úrovni 2,6 až 2,7 miliardy eur. Vďaka tomu má deficit budúci rok klesnúť na 4,7 % hrubého domáceho produktu. Súčasťou konsolidácie je zvýšenie základnej sadzby dane z pridanej hodnoty na 23 % a zároveň pokles jej zníženej sadzby na 5 %, ale aj zavedenie dane z finančných transakcií pre firmy či zvýšenie firemnej dane od určitej výšky príjmu.

Odpis nedobytnej pohľadávky a jej príslušenstva nebude rýchlejší

Odpis nedobytnej pohľadávky a jej príslušenstva zahrnutého do zdaniteľných príjmov nebude rýchlejší. Vyplývalo to z návrhu novely zákona o dani z príjmov z dielne opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR za PS, ktorý zákonodarcovia neposunuli do druhého čítania. Návrh zákona podľa nich reflektoval na problém so splatnosťami pohľadávok, ktorý sa v posledných rokoch v období vyššej inflácie a nárastu úrokových sadzieb naďalej prehlbuje. „Cieľom návrhu zákona je zaviesť možnosť rýchlejšieho odpisu nedobytnej pohľadávky a jej príslušenstva zahrnutého do zdaniteľných príjmov, a tým aspoň čiastočne zmierniť negatívne dosahy na subjekty, ktoré sa dostali do tejto situácie bez vlastného zavinenia.

Je potrebné však zdôrazňovať a podporovať aj ďalšie opatrenia, medzi ktoré patrí napríklad požadovanie zálohových platieb, overovanie bonity, úverové poistenie či bankové záruky,“ priblížili predkladatelia návrhu novely. Poznamenali, že v súčasnosti tvorba opravnej položky, pri ktorej je riziko, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí a bola v minulosti zahrnutá do zdaniteľných príjmov, je možná po 360 dňoch po splatnosti do výšky 20 % nesplatenej hodnoty pohľadávky, po 720 dňoch do výšky 50 % a až po 1080 dňoch je možné celú hodnotu pohľadávky zahrnúť do výdavkov.

„Úprava znenia zákona spočíva v rozšírení zahrnutia opravných položiek k pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že nebudú zaplatené, a opravných položiek bánk k pohľadávkam z úverov pri ich zahrnutí do daňových výdavkov. Daňové subjekty si budú môcť takúto nedobytnú pohľadávku celú zahrnúť do výdavkov už po 720 dňoch po splatnosti. Tvorba opravnej položky k pohľadávkam sa uzná za daňový výdavok až do výšky 50 % jej menovitej hodnoty, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 360 dní, respektíve až do výšky 100 % po 720 dňoch,“ dodali v dôvodovej správe k novele poslanci NR SR.

Dĺžka absolventskej praxe nebude skrátená, nezvýši sa ani jej príspevok

Ku skráteniu trvania absolventskej praxe z doterajších troch mesiacov na dva a k zvýšeniu príspevku o 52,41 eura na 326,40 eura nedôjde. Zmena sa nedotkne ani maximálneho trvania absolventskej praxe zo šiestich mesiacov na štyri bez možnosti jej predĺženia a opakovaného vykonávania. Vyplývalo by to z návrhu novely zákona o službách zamestnanosti opozičných poslancov Simony Petrík a Dávida Deja (obaja z PS), ktorý Národná rada (NR) SR v stredu neposunula do druhého čítania. „Hlavným cieľom navrhovaných zmien je zvýšiť atraktivitu absolventskej praxe, a tým podporiť väčší záujem absolventov stredných a vysokých škôl o tento program. Dnešná situácia na trhu práce ukazuje, že mladí absolventi bez pracovných skúseností majú výrazne nižšiu šancu na získanie zamestnania. Zamestnávatelia často požadujú nielen vzdelanie, ale aj praktické skúsenosti, ktoré absolventi získavajú práve prostredníctvom absolventskej praxe,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.

Návrh zákona mal umožniť väčšiemu počtu absolventov dostať sa k vykonávaniu tejto praxe, keďže mnohých z nich podľa predkladateľov odrádza najmä jej dlhá minimálna dĺžka, ktorá môže byť nedostatočne ohodnotená. Vyšší príspevok mal poskytnúť absolventom lepšie finančné podmienky a zvýšiť ich motiváciu na absolvovanie praxe. Okrem výšky finančného príspevku za absolventskú prax sa mal zmeniť aj spôsob jeho poskytovania, a to tak, že úrady práce by povinne poskytovali príspevok absolventovi, ktorý vykonáva túto prax. „Zvýšením príspevku a skrátením minimálneho trvania praxe vytvárame lepšie podmienky pre absolventov na získavanie nevyhnutných pracovných skúseností, a tým zlepšujeme ich šance na úspešné uplatnenie sa na trhu práce v odbore, ktorý vyštudovali. Tento návrh zákona prispieva k celkovému zlepšeniu situácie mladých ľudí pri prechode zo vzdelávacieho systému do pracovného života,“ uzavreli predkladatelia.