Platy štátnych zamestnancov porastú: Na mzdy a výdavky pôjde rekordných 14,5 miliardy eur

Celkové náklady pre 450.137 zamestnancov verejnej správy budú na budúci rok vo výške 14,5 miliardy eur, z toho mzdy v sume 10,6 miliardy eur. Vyplýva to z rozpočtu na budúci rok, ktorý v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
„Medziročný nárast rozpočtovaného priemerného mzdového výdavku v roku 2026 je ovplyvnený najmä zvýšením platov pedagogických a odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov o sedem percent od 1. septembra 2025 a o ďalších sedem percent od 1. januára 2026 s vplyvom na osobné výdavky v sume 608 miliónov eur,“ uviedol rezort financií.
V rozpočte sú zohľadnené aj konsolidačné opatrenia, pričom dôjde k zníženiu osobných výdavkov vo výške 69,1 milióna eur, z toho sú mzdy v sume 51,1 milióna eur v niektorých kapitolách štátneho rozpočtu vrátane príspevkových organizácií. Súčasťou konsolidácie je aj zmrazenie platu poslancov Národnej rady (NR) SR v rokoch 2026 až 2027 na súčasné sumy, ktoré platia na tento rok. V dôsledku toho dôjde k poklesu výdavkov Kancelárie NR SR vo výške 1,15 milióna eur, z toho sú mzdy v sume 823.000 eur.
Na druhej strane z dôvodu rastu minimálnej mzdy v roku 2026 na úroveň 915 eur je v rozpočte zahrnuté aj zvýšenie osobných výdavkov pre zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce v sume 5,54 milióna eur, z toho mzdy tvoria 4,07 milióna eur.
V rámci konsolidácie došlo už v roku 2025 k zníženiu počtu pracovníkov v štátnej sfére celkovo o 4465. Rozpočet ráta tiež s ďalším znížením počtu zamestnancov aj v rokoch 2026 až 2028.