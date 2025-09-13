Platba v hotovosti odrádza zákazníkov: Slováci chcú platiť bezhotovostne takmer všade!

Bezhotovostné platby sa na Slovensku stali štandardom a ich význam stále rastie. V súčasnosti väčšinu platieb už vykonávame bezhotovostne. Prieskum UniCredit Bank pritom ukazuje, že ak obchodník neumožňuje bezhotovostnú platbu, množstvo zákazníkov odradzuje.
Podľa dát je dnes už 60 percent platieb realizovaných bezhotovostne, zatiaľ čo hotovosť predstavuje približne 40 percent. Dostupnosť platobného terminálu pritom zásadne ovplyvňuje nákupné správanie zákazníkov. „Takmer dve tretiny respondentov priznávajú, že ak obchodník neprijíma karty, odrádza ich to od nákupu, a dve pätiny by v takom prípade nabudúce radšej zvolili iného obchodníka. Temer pätina ľudí tiež uvádza, že ak nemajú možnosť zaplatiť kartou, minú menej peňazí alebo odídu inam,“ konštatuje hovorkyňa UniCredit Bank Zuzana Ďuďáková.
Podľa prieskumu banky už Slováci nechcú platiť v hotovosti ani u lekára, zubára, na trhoch, u kaderníka, na kozmetike či za zmrzlinu. Veľký potenciál má aj rozšírenie akceptácie kariet v nemocniciach, reštauráciách, kaviarňach a kluboch, pri platení parkovného a rovnako aj na úradoch.
„Slováci už s hotovosťou často nechodia, vyťahujú telefón alebo kartu. Sú flexibilní a možnosť bezhotovostnej platby zásadne ovplyvňuje ich rozhodovanie o nákupe,“ tvrdí hovorkyňa UniCredit Bank.
Rast záujmu o bezhotovostné platby potvrdzujú podľa Ďuďákovej aj dáta UniCredit Bank. Na Slovensku sa za prvých päť mesiacov roku 2025 objem kartových transakcií banky medziročne zvýšil o 3 percentá na 670 miliónov eur a ich počet o 5 percent. „Tieto údaje jasne ukazujú, že bezhotovostné platby majú stabilný a dlhodobo rastúci trend naprieč regiónom, a zároveň prinášajú nové výzvy v oblasti bezpečnosti,“ dodáva.
Stúpa aj počet podvodov
Dynamický rast digitálnych platieb však so sebou prináša aj zvýšený počet pokusov o ich zneužitie. Novou výzvou je preto podľa Ďuďákovej vzdelávanie v oblasti bezpečného správania spotrebiteľov. Väčšina útokov totiž necieli na prelomenie bankových systémov, ale na samotných používateľov. Pätina respondentov prieskumu uviedla, že boli priamou obeťou takého útoku.
Najčastejšie ide o podvodné e-maily. Tie podľa prieskumu dostalo 28 percent Slovákov, 24 percent sa stretlo s falošnými SMS správami a 22 percent narazilo na podvodnú platobnú bránu. „V oblasti efektívnej edukácie a zvyšovania kybernetickej bezpečnosti stojíme celá spoločnosť pred veľkou výzvou. Aj napriek tomu, že informovanosť je obrovská, dôležité je, aby tieto informácie používatelia spracovali a riadili sa nimi,“ konštatuje hovorkyňa UniCredit Bank.
V novej realite je tak podľa hovorkyne banky dôležité zlepšovať základnú finančnú gramotnosť klientov. Dôležité je zapamätať si jednoduché pravidlo, že číslo karty, PIN ani bezpečnostný kód CVV nikdy nepatria do e-mailu, správ alebo telefonátu, iba do overenej platobnej brány.
„Prihlasovacie údaje si klienti musia nechať výhradne pre seba, pretože každý, kto ich vyžaduje, je spravidla podvodník. Rovnako platí, že na podozrivé odkazy sa nekliká a nikomu sa nezveruje vzdialený prístup do počítača či mobilu. Ak sa niekto vydáva za bankára a nalieha na zmeny v účte, je lepšie hovor ukončiť a zavolať priamo do banky,“ dodáva Zuzana Ďuďáková.