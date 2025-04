Piatu žiadosť o platbu z plánu obnovy Európska komisia vyhodnotila pozitívne, informuje Peter Kmec

Peter Kmec. Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Piata žiadosť o platbu z Plánu obnovy a odolnosti SR vo výške takmer 570,4 milióna eur získala od Európskej komisie (EK) predbežné pozitívne hodnotenie. Žiadosť teraz musí posúdiť hospodársky a sociálny výbor, ktorého členmi sú zástupcovia členských štátov EÚ. Finančné prostriedky budú vyplatené až po finálnom schválení ostatnými členskými štátmi. V utorok o tom informoval podpredseda vlády pre plán obnovy a odolnosti a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD).

„Európska komisia nám úspešne vyhodnotila túto žiadosť. Týka sa to 20 z 21 míľnikov a cieľov, ktoré boli úspešne vyhodnotené a idú do realizácie platby v rámci piatej žiadosti o platbu,“ uviedol Kmec. Doplnil, že posledný míľnik, ktorý sa týka opatrenia spojeného s výkupom pozemkov v súkromnom vlastníctve v národných parkoch, pôjde do revízie plánu obnovy.

Foto: pixabay.com/NakNakNak

Míľniky a ciele z piatej žiadosti o platbu sa týkajú obnovy budov, udržateľnej dopravy, dekarbonizácie priemyslu, adaptácie na zmenu klímy, vzdelávania a podpory vedy, výskumu a inovácií, dostupnosti zdravotnej starostlivosti, boja proti korupcii a digitalizácie. Piata žiadosť o platbu obsahuje aj míľniky, ktoré sú súčasťou kapitoly REPowerEU, ako je napríklad zverejnenie akčného plánu pre vodík či uvedenia energetického dátového centra do prevádzky.

Plán obnovy a odolnosti SR obsahuje 64 investícií a 70 reforiem, ktoré zahŕňajú 222 míľnikov a cieľov. Celkovo ich bolo doposiaľ pozitívne vyhodnotených 72, SR tak bolo vyplatených 3,47 miliardy eur vrátane predfinancovania. Celková alokácia plánu obnovy je 6,4 miliardy eur.