Pfizer prekvapil výsledkami: Zisk aj tržby klesli, ale prognóza na rok 2025 je lepšia

Zisk amerického farmaceutického koncernu Pfizer v 3. štvrťroku 2025 klesol. Napriek tomu prekonal očakávania analytikov. Zvýšil preto odhad zisku za celý rok 2025. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Pfizer vykázal za 3. štvrťrok 2025 zisk 3,54 miliardy USD (3,07 miliardy eur) alebo 62 centov na akciu, čo bolo o 21 % menej ako 4,465 miliardy USD alebo 78 centov na akciu v minulom roku. Upravený zisk bez mimoriadnych položiek v sledovanom období klesol na 87 centov na akciu. Analytici pritom očakávali, že spoločnosť zarobí 64 centov na akciu.
Tržby Pfizeru sa v 3. štvrťroku znížili o 5,9 % na 16,65 miliardy USD zo 17,70 miliardy USD v minulom roku, zatiaľ čo Wall Street mu predpovedala za daný štvrťrok tržby vo výške 16,50 miliardy USD.
Populárne produkty spoločnosti Pfizer proti ochoreniu COVID-19, ako vakcína Comirnaty a liek Paxlovid, teraz generujú len zlomok tržieb z obdobia pandémie. Dopyt sa stabilizoval, ale zostáva slabý, keďže globálna miera zaočkovania a infekcie klesá. Predaj Paxlovidu klesol v 3. štvrťroku o 55 % a predaj Comirnaty o 20 %.
Na druhej strane, predaj lieku na riedenie krvi Eliquis vzrástol o 22 % na 2,02 miliardy USD a tržby z predaja liekov na srdcové choroby, ako sú Vyndaqel a Vyndamax, sa zvýšili o 7 % na 1,59 miliardy USD.
Pfizer už druhýkrát zvýšil prognózu zisku za celý rok 2025. Najnovšie tak predpovedá upravený zisk v rozmedzí 3 až 3,15 USD na akciu, čo je viac ako pôvodne očakávaných 2,90 až 3,10 USD na akciu. Tržby odhaduje v rozmedzí 61 až 64 miliárd USD.