Peniaze sú najusilovnejším zamestnancom: Ako ich nechať pracovať za nás?

Foto: unsplash.com/Mufid Majnun

Odložiť si peniaze bokom, nemusí byť vždy jednoduché. S vysokou infláciou a neustále rastúcimi životnými nákladmi sa mnohí snažia vysporiadať. Nehovoriac o akejsi rezerve, keď vypadne príjem. V otázke financií platí jedno základné pravidlo: Odkladať ich vždy, keď sa to dá.

Ako s nimi efektívne naložiť, už také jednoduché nie je. Možností je, samozrejme, hneď niekoľko. Ako sa vďaka peniazom bokom teda pripraviť na žiarivejšiu budúcnosť?

Jednou z možností, ako naložiť s peniazmi navyše, je vložiť ich do sporiaceho produktu, kde sa môžu úročiť. Na rozdiel od bežných účtov, sporiace účty prichádzajú s možnosťou zarábať na svojich peniazoch, poskytujú možnosť nejaké peniaze reálne zarobiť. Úrokové sadzby pri takomto type produktov momentálne vo väčšine bánk stúpajú, čo znamená, že aj samotné zhodnotenie môže byť celkom priaznivé.

Pri uzatváraní nového účtu je veľmi dôležité pozorne si prečítať podmienky, aby sa nestalo napríklad to, že by ste si prišli vybrať svoje peniaze a výber by banka spoplatnila. Často sa tiež stáva, že na istý čas banka finančné prostriedky na sporiacom účte „zaplombuje“ a klient k nim tak nemá prístup vôbec.

Vytvorte si svoj núdzový fond

Život je plný prekvapení. Všetko môže byť v najlepšom poriadku a v priebehu sekundy sa celý svet otočí o stoosemdesiat stupňov. Je už viac ako nutné, byť na neočakávané situácie pripravený. Najlepší spôsob, ako sa na nečakané pripraviť, je zriadenie núdzového fondu.

Pohotovostný fond sú v podstate peniaze, ktoré si vyčleníte na nepredvídateľné udalosti, ako je napríklad strata zamestnania, zdravotné problémy, problémy s bývaním či iba obyčajný skrat jedného zo spotrebičov v domácnosti. Myšlienka celého pozostáva v tom, že ak budete narýchlo potrebovať nejaké peniaze, budete ich mať. Všeobecný návod rezervného fondu je objem financií v rozsahu troj- až šesťmesačných nákladov.

Odporúča sa tieto peniaze uložiť do tej istej banky, v ktorej máte uzavretý svoj bežný účet. Je to tak čisto kvôli pohodliu a praktickosti. Do úvahy prichádza aj vloženie na sporiaci účet, ktorý bude mať v podmienkach to, že je klientovi kedykoľvek k dispozícii.

Sme zadlžení. Priemerný objem dlhu len v Európe dosahuje 26 000 dolárov na osobu. Bez ohľadu na to, či ide o dlh zo študentskej pôžičky, hypotéky, alebo dlh z kreditnej karty, je najideálnejšie sa ho zbaviť, čo najskôr. Vo všeobecnosti platí, že splatenie dlhu s najvyšším úrokom by malo mať najväčšiu prioritu.

Myslite dva kroky dopredu a plánujte budúce nákupy

Možno už dlhšie snívate o novej kuchyni, novom aute, či iba o oprave niečoho, čo sa už klasicky odkladá z mesiaca na mesiac. Bez ohľadu na to, aký je cieľ šetrenia, oplatí sa vypracovať plán na jeho dosiahnutie. Ak si plánujete odkladať na priamy cieľ v priebehu niekoľkých mesiacov či rokov, môžete sporenie uskutočňovať v rámci jednoduchého sporenia či podúčtu na osobnom účte. Ak máte dlhší časový horizont, je na mieste zvážiť investovanie financií do akcií, prípadne dlhopisov.

Investujte, investujte, investujte

Investovanie je riskantné, no zato veľmi účinné, ak sa rieši otázka využitia svojich peňazí. Na základe toho, aké riziko ste ochotní podstúpiť, si môžete vytvoriť svoju vlastnú investičnú stratégiu.

To, do čoho sa rozhodnete investovať je, samozrejme, na vás. Na trhu je toho dostatok a tak si je z čoho vyberať. Od akcií, komodít ako zlato, cez dlhopisy, ETF fondy či v neposlednom rade kryptomeny.

Foto: pexels.com/RDNE Stock project

Pri investovaní nemôžete očakávať, že financie porastú exponenciálne cez noc. V skutočnosti nemusíte zo dňa na deň zaznamenať žiaden rast, najmä ak ide o investície s nižším rizikom.

Z dlhodobého hľadiska však profitujete zo zlučovania jednotlivých zárobkov. Preto nie je ani tak podstatné v akom načasovaní vystihnete trh, ako to, ako dlho necháte svoje peniaze pracovať.

Ak sa bavíme o dlhodobom investovaní, v radoch desiatok rokov, je kľúčové úplne sa vyhnúť senzibilnému správaniu. To znamená, že ak trh klesne a vaše portfólio klesne s ním, nepredávať a nezbavovať sa toho, čo mám, ale naopak využiť priestor na nákup. Finančné trhy fungujú v pravidelných sínusoidách, takže si len treba počkať, kým opäť vystúpia nahor.

Diverzifikujte svoje portfólio

Ak všetko stavíte na akcie a dlhopisy, veľmi si nepomôžete. Obe investičné funkcionality sa totiž pohybujú rovnakým smerom. Diverzifikácia je účinná vtedy, ak držíte mix investícií, ktoré sa zvyčajne nepohybujú rovnakým smerom. Týmto spôsobom si zabezpečíte to že, keď niektoré investície klesnú, iné časti portfólia môžu rásť.

Ak chcete zvýšiť svoju expozíciu na trhu investíciami, zamyslite sa nad využitím dodatočnej hotovosti na svoj vlastný rozvoj. Môžete viac cestovať, absolvovať mnohé online aj ofline kurzy, vďaka čomu zvýšite svoju hodnotu na trhu práce. Extra peniaze môžete využiť aj na zlepšenie svojho fyzického zdravia. Zdravie si síce za peniaze človek nekúpi, no môže si vďaka nim dopriať čas vo fitku a pracovať na svojej fyzickej kondícii. Môže si dopriať kvalitnejšie potraviny a zdravo sa stravovať, vďaka čomu sa určite isté zdravotné benefity dostavia.

V dnešnom svete sa môžu veci zmeniť rýchlejšie, ako by ste čakali. Extra hotovosť predstavuje príležitosť zlepšiť si finančnú situáciu a investovať do budúcnosti bez ohľadu na okolnosti. Majte na pamäti, že vaša finančná budúcnosť je bližšie, ako si myslíte.