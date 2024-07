Snímka z ulíc Paríža, hlavného mesta Francúzska. Foto: pixabay.com/Pignatta

Ratingová spoločnosť S&P varuje, že pat vo francúzskom parlamente skomplikuje politické rozhodovanie. Informuje o tom agentúra Reuters.

Patová situácia v parlamente zrejme skomplikuje tvorbu politík vo Francúzsku, uviedla v pondelok ratingová agentúra S&P Global. Varovala tiež, že naďalej slabý rast ekonomiky by mohol spôsobiť opätovné zníženie hodnotenia úverovej bonity krajiny.

Francúzsko sa po parlamentných voľbách bude musieť vyrovnať s patovou situáciou v parlamente a zrejme ho čakajú zložité rokovania o zostavení vlády.

„Naše štátne ratingy Francúzska na úrovni AA-/A-1+ by sa dostali pod tlak, ak by rast ekonomiky zostal dlhší čas výrazne pod našimi prognózami,“ uviedla agentúra S&P v komentári k výsledkom francúzskych volieb. Takisto by sa zvýšil tlak na zhoršenie úverovej známky, ak by Francúzsko nedokázalo znížiť svoj vysoký rozpočtový deficit a ak by sa podiel výdavkov na správu dlhu na príjmoch verejnej správy zvýšil nad rámec očakávaní agentúry.