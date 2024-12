Pandémia zmenila pracovný trh, populárny je hybridný systém práce

Foto: pexels.com/Vojtech Okenka

Pandémia COVID-19 zmenila pracovný trh, čoraz viac je populárnejší hybridný systém práce, ktorý umožňuje ľuďom byť na pracovisku, no zároveň majú možnosť aj pracovať z domu. Najviac tento model využíva IT sektor a počas pandémie z toho ťažil aj online obchod, streamovacie služby či sociálne siete. Uviedla to spoločnosť Alma Career (AC). Zamestnanci tiež menia svoje priority a do popredia sa dostáva osobný rozvoj, flexibilita a spokojnosť v práci. Zároveň sú otvorenejší aj k zmene zamestnania či iného uplatnenia sa na trhu práce. Dôležitou témou sa pre nich stáva tiež lepšie zladenie osobného a pracovného života.

Firmy sa častejšie zaoberajú otázkami zdravia zamestnancov, vrátane toho psychického, ako aj ponúkaných pracovných podmienok. Navrch majú v súčasnosti tie spoločnosti, ktoré sa snažia vytvoriť balans medzi súkromným a pracovným životom u svojich zamestnancov a umožňujú im nastaviť si pracovné povinnosti tak, aby lepšie zohľadnili ich priority. Okrem toho im tiež poskytujú širšie možnosti vzdelávania. Zmeny po pandémii nastali aj pri dopyte po pracovnej sile. Nárast zaznamenali digitálne technológie či e-commerce. Naopak, najhoršie na tom boli oblasti služieb, ubytovania, cestovného ruchu a gastronómie. Z dôvodu rôznych obmedzení prišlo však k zmenám, keď sa napríklad rozšírilo využívanie donáškových služieb.

„Zaujímavý je však efekt, ktorý nastal po ústupe pandémie. Dôsledkom výrazného prepúšťania v sektoroch gastra a cestovného ruchu v prvých rokoch pandémie je aktuálny značný rast ceny pracovnej sily. Ľudia sa totižto po pandemickej skúsenosti do gastronómie nehrnú, lebo tam necítia istotu pracovného miesta. Nedostatok pracovnej sily tak vedie k zvýšeniu platov a zlepšeniu pracovných podmienok, aby prevádzky dokázali nalákať nových zamestnancov,“ priblížila spoločnosť. V tomto období sa rovnako začali meniť aj požiadavky firiem na pracovnú silu. Spoločnosti začali viac vyžadovať od zamestnancov digitálne zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam, a to z dôvodu investovania firiem do automatizácie, digitalizácie či robotizácie.