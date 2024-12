Pakt EÚ – Mercosur podľa paraguajského prezidenta prospeje najmä Európe

Na snímke zľava brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva a paraguajský prezident Santiago Peňa. Foto: TASR/AP Photo/Matilde Campodonico

Nová dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou (EÚ) a juhoamerickým blokom Mercosur bude prospešná najmä pre Európu, vyhlásil v pondelok paraguajský prezident Santiago Peňa. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

„Procesy zmien sú vždy náročné, pretože tí, ktorí majú pocit, že stratia nejaké privilégium, sú prví, ktorí to vidia, a drvivá väčšina tých, ktorí budú mať prospech, sa to dozvedia ako poslední,“ povedal Peňa v Paríži pred stretnutím s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ktorý, tak ako aj väčšina politických strán vo Francúzsku, dohodu odmieta. „Bude to prínosom najmä pre Európu a tiež pre Latinskú Ameriku,“ ubezpečoval Peňa. Vypracovanie konečnej dohody trvalo 25 rokov a „nemôžeme teraz stráviť ďalších 25 rokov, kým nadobudne platnosť“, uzavrel paraguajský prezident.

EÚ a Mercosur v piatok (6. 12.) dokončili rokovania o dlho odkladanej dohode o vytvorení zóny voľného obchodu. Dohodu však čaká náročný boj o schválenie, keďže s ňou nesúhlasí Francúzsko ani mnoho európskych farmárov. EÚ začala prvé rozhovory so združením Mercosur (alebo Spoločný trh juhu – Mercado Común del Sur), do ktorého patria Brazília, Argentína, Paraguaj či Uruguaj, už v roku 1999. Pred piatimi rokmi (2019) sa im podarilo dosiahnuť politickú zhodu o dohode, ktorá má viesť k vytvoreniu najväčšej zóny voľného obchodu na svete, s viac ako 700 miliónmi ľudí, ale musia ju ratifikovať členské štáty EÚ.

Francúzsko, najväčší kritik dohody v EÚ, ju označilo za neprijateľnú. Francúzska ministerka obchodu Sophie Primasová potvrdila nesúhlas Paríža s dohodou a uviedla, že zaväzuje iba Európsku komisiu, nie členské štáty. Európski farmári opakovane protestovali proti dohode medzi EÚ a Mercosurom, keďže podľa nich povedie k dovozu lacných komodít z Južnej Ameriky, najmä hovädzieho mäsa, ktoré nespĺňajú ekologické normy a normy EÚ v oblasti bezpečnosti potravín.