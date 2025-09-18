Akcie amerického výrobcu čipov Intel v štvrtkovom premarketovom obchodovaní vyskočili o takmer 30 %. Akcie Intelu patria medzi najdiskutovanejšie tituly posledných mesiacov. Dôvodom je oznámenie spoločnosti Nvidia, že investuje 5 miliárd dolárov do nákupu akcií Intelu a zároveň plánuje s firmou spolupracovať na vývoji nových čipov pre dátové centrá a osobné počítače.
Trh vníma tento krok ako výrazný signál dôvery zo strany Nvidie do budúcnosti Intelu, ktorý sa snaží znovu získať stratenú pozíciu na trhu a adaptovať sa na éru umelej inteligencie. Partnerstvo by mohlo posilniť konkurencieschopnosť oboch firiem v segmente polovodičov, ktorý je dnes jedným z najdôležitejších sektorov globálnej ekonomiky.
Intel sa v posledných mesiacoch dostáva do pozornosti aj vďaka podpore zo strany Trumpovej administratívy, ktorá prostredníctvom grantov a investičných programov naliala do firmy približne 9 miliárd dolárov. Cieľom je posilniť výrobu polovodičov priamo v USA a znížiť závislosť od Ázie.
Kontext je pritom zásadný, Intel bol v posledných rokoch považovaný za „mŕtvu“ akciu. Firma zápasila s nízkou maržou a slabými ziskami, keď hrubá marža klesla z niekdajších viac než 60 % na približne 40 %. Investície do výskumu a vývoja sa predražovali a neprinášali očakávané výsledky. Navyše sa pridali výrobné oneskorenia a technologický dlh, zatiaľ čo konkurencia ako TSMC, AMD či Nvidia napredovala v pokročilých výrobných procesoch, Intel sa často oneskoroval a bojoval so slabou výrobou.
Tieto problémy sa premietli do straty trhového podielu v kľúčových segmentoch od dátových centier cez AI čipy až po procesory pre mobilné zariadenia. Trh reagoval negatívne, kapitalizácia Intelu spadla z približne 300 miliárd USD v roku 2018 na menej než 90 miliárd USD.
Investujete do akcií?
Práve preto sa dnešné správy vnímajú ako potenciálny zlomový bod. Kombinácia vládnej podpory a partnerstva s Nvidiou dáva Intelu šancu opäť sa zaradiť medzi technologických lídrov. Investori však budú očakávať nielen na priebeh spolupráce, ale aj reálne výsledky v podobe vyšších ziskov, úspešnej výroby, implementovania najnovšej technológie a návratu strateného trhového podielu.
[XTB je obsahovým partnerom webu oPeniazoch.sk]