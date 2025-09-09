Padnú úroky ešte nižšie? Vypočítajte si, čo by to urobilo s hypotékou!

Vývoj na hypotekárnom trhu v posledných mesiacoch nahráva záujemcom o nový úver či o jeho refinancovanie. Banky totiž aj v reakcii na zlacňovanie úverov od Európskej centrálnej banky postupne znižovali ponúkané úrokové sadzby. Na trhu je tak už možné nájsť napríklad pri 5-ročných fixáciách sadzby pod 3,9 %.
Banky pri nastavovaní svojej úrokovej politiky reagujú aj na kroky ECB, ktorá už od polovice minulého roka viackrát pristúpila k znižovaniu úrokových sadzieb. Naposledy, začiatkom júna, znížila sadzby opäť o štvrť percentuálneho bodu. Hoci treba povedať, že výška sadzieb hypoték sa odvíja aj od iných faktorov, ako sú úroky na medzibankovom trhu, úročenia štátnych dlhopisov a podobne.
To, či príde zo strany ECB ďalší impulz k znižovaniu úrokov, sa dozvieme tento týždeň. Vo štvrtok totiž budú guvernéri centrálnych bánk eurozóny opäť rozhodovať o nastavení menovej politiky. Finančné trhy pritom očakávajú, že ECB na septembrovom zasadnutí sadzby nezmení. Urobiť by tak však mohla na niektorom z ďalších zasadaní ešte tento rok. Príležitosť na to bude mať ešte v októbri či decembri.
A za aké úroky si je momentálne možné zobrať hypotéku v jednotlivých bankách? Na trhu už klesli sadzby napríklad pri obľúbených trojročných fixáciách výrazne pod štyri percentá. Pri 5-ročných fixáciách sa väčšina sadzieb dostala už pod 3,9 percenta.
Prinášame vám jednoduchý nástroj, ako si aktuálne sadzby bánk premietnuť do reálneho života. Pomocou našej kalkulačky si môžete jednoducho vyrátať, aké splátky hypotéky by ste mohli dostať v slovenských bankách pri aktuálnych úrokových sadzbách:
Hypotekárna kalkulačka (sadzby k 9. septembru 2025)
1. Vyberte banku (stránka sa obnoví a zobrazia sa len dostupné fixácie s úrokmi).
2. Zadajte dĺžku fixácie, splatnosť a výšku úveru.
3. Kliknite na Vypočítať.