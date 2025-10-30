Základné úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) zostávajú na nezmenenej úrovni. Rada guvernérov ECB sa totiž vo štvrtok popoludní rozhodla tretíkrát za sebou ponechať sadzby v súčasnej výške.
Európska centrálna banka (ECB) začala cyklus zvyšovania úrokových sadzieb ešte v júli 2022. Jej hlavným cieľom bolo dostať pod kontrolu zrýchľujúcu sa infláciu. To sa jej aj postupne darí a zhruba od polovice minulého roka už sadzby znižuje. Po poslednom znížení sadzieb začiatkom júna si však dala v júli, v septembri a aktuálne aj v októbri pauzu.
Finančné trhy pritom očakávali, že ECB na októbrovom zasadnutí úrokové sadzby nezmení. Na zmenu sadzieb bude mať pritom tento rok ešte jednu šancu, a to na plánovanom decembrovom zasadnutí.
Vzhľadom na to, že sa centrálnej banke podarilo infláciu v eurozóne stabilizovať blízko cieľovej úrovne 2 %, nie je podľa analytikov zatiaľ dôvod na ďalšiu zmenu sadzieb. V septembri inflácia v eurozóne dosiahla 2,2 %.
Aj po aktuálnom zasadaní guvernérov centrálnych bánk eurozóny tak sadzba pre jednodňové sterilizačné operácie zostáva na úrovni 2,0 %. Sadzba pre hlavné refinančné operácie bude vo výške 2,15 % a sadzba pre jednodňové refinančné operácie bude na úrovni 2,4 %.
Tlačová konferencia po rokovaní Rady guvernérov ECB (naživo 30. októbra 2025 o 14:45):
Zníži ešte ECB úrokové sadzby?
Rada guvernérov vo svojom stanovisku uvádza, že inflácia zostáva v blízkosti strednodobého cieľa 2 % a hodnotenie výhľadu zostáva v podstate nezmenené. „Ekonomika pokračuje v raste napriek náročnému globálnemu prostrediu. Silný trh práce, priaznivý stav bilancií súkromného sektora a predchádzajúce znižovanie úrokových sadzieb Radou guvernérov sú naďalej dôležitými zdrojmi odolnosti. Výhľad ďalšieho vývoja je však stále neistý, najmä vzhľadom na pretrvávajúce globálne obchodné spory a geopolitické napätie,“ upozorňujú bankári.
Rada guvernérov zároveň tvrdí, že je odhodlaná zabezpečiť ustálenie inflácie na cieľovej úrovni 2 % v strednodobom horizonte. Pri určovaní primeraného nastavenia menovej politiky sa bude riadiť aktuálnymi údajmi a rozhodnutia bude prijímať priebežne, zo zasadania na zasadanie. Rozhodnutia Rady guvernérov o úrokových sadzbách budú vychádzať z jej hodnotenia inflačného výhľadu a súvisiacich rizík, na základe aktuálnych hospodárskych a finančných údajov, ako aj dynamiky vývoja základnej inflácie a účinnosti transmisie menovej politiky. Rada guvernérov sa pritom vopred nezaväzuje k žiadnej konkrétnej trajektórii sadzieb.