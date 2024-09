Oživenie francúzskej ekonomiky počas olympijských hier sa vytráca: Prečo je to tak?

Foto: pixabay.com/Skitterphoto

Francúzska ekonomika v 3. štvrťroku 2024 nabrala tempo vďaka olympijským hrám, ale túto dynamiku neudrží a jej výkon na konci roka klesne. Predpovedal to v pondelok štatistický úrad INSEE. Informuje správa Reuters.

Prílev turistov, ktorí sa zúčastnili na olympijských hrách v Paríži, zvýšil spotrebiteľské výdavky v druhej najväčšej ekonomike eurozóny. To jej prinieslo určitú úľavu, keďže hádky politikov a ich neschopnosť dohodnúť sa na novej vláde otriasli trhmi a podnikmi.

Odhaduje sa, že francúzska ekonomika v 3. štvrťroku vzrastie o 0,4 % v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi, keď medzikvartálne stúpla o 0,2 %, uviedol INSEE v najnovšom ekonomickom výhľade. Znížil tak svoju predpoveď z predchádzajúcich 0,5 %.

INSEE očakáva, že olympijské hry podporia rast o 0,3 % vďaka predaju lístkov, televíznych vysielacích práv a výdavkom turistov v hoteloch a reštauráciách. Ale tento vplyv rýchlo pominie a ekonomika v poslednom štvrťroku 2024 klesne o 0,1 %. Za celý rok predpovedá INSEE zvýšenie hrubého domáceho produktu Francúzska o 1,1 %. To sa zhoduje s predchádzajúcim odhadom.

Prognóza INSEE na celý rok

Prognóza INSEE na celý rok 2024 je takisto v súlade s vládnymi prognózami po tom, čo minister financií Bruno Le Maire v lete uviedol, že hospodársky rast by mohol byť vďaka olympiáde o niečo silnejší ako oficiálne očakávané 1 %. Prezident Emmanuel Macron po týždňoch, keď sa snažil nájsť nového premiéra, v piatok (6. 9.) vymenoval na tento post konzervatívneho politického veterána Michela Barniera. Ten sa teraz pokúsi zostaviť kabinet a navrhnúť rozpočet na rok 2025. To bude určite „tvrdá jazda“ v hlboko rozdelenom parlamente po júlových voľbách.

Vzhľadom na slabé náznaky, že politická kríza ustúpi, INSEE uviedol, že firmy pravdepodobne zostanú nervózne a budú odkladať investičné plány v dôsledku vysokých úrokových sadzieb. Aj slabosť nemeckej ekonomiky, najväčšieho obchodného partnera Francúzska, zahmlieva vyhliadky francúzskych exportérov, poznamenal INSEE.

Nižšia inflácia by však mohla ďalej posilňovať kúpnu silu domácností, čo by mohlo pomôcť kompenzovať určité spomalenie spotrebiteľských výdavkov po olympijských hrách. INSEE predpovedá, že inflácia zostane po zvyšok roka pod hranicou 2 % a do decembra dosiahne 1,6 %.