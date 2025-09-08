Ostrá výzva firiem a odborárov vláde: Zvyšovanie odvodov je ekonomický hazard!

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) a zástupcovia odborov združení v Konfederácii odborových zväzov SR (KOZ SR) vyjadrujú zásadný a jednotný nesúhlas s akýmkoľvek zvyšovaním odvodov pre zamestnávateľov o 1 či 2 percentuálne body v rámci druhého konsolidačného balíka.
Sociálni partneri podľa zverejneného stanoviska označujú takýto postup za ekonomický hazard, ktorý by bol proti záujmom celej krajiny a vyzývajú vládu, aby neprijímala opatrenia za zatvorenými dverami a bezodkladne obsah konsolidačného balíka prerokovala so sociálnymi partnermi na úrovni tripartity. Sociálni partneri sa opätovne dozvedajú o pripravovaných konsolidačných opatreniach len na základe medializovaných únikov.
Zamestnávatelia a odbory zhodne zdôrazňujú, že zvyšovanie daňového zaťaženia považujú za ekonomicky neodôvodnené a spoločensky neakceptovateľné. Sociálni partneri sa zhodujú, že ide o krok, ktorý nemá žiadnu oporu v odborných analýzach a z dlhodobého hľadiska spôsobí viac škody než úžitku. „Namiesto skutočnej konsolidácie a úspor na strane štátu sa zdá, že vláda opäť bez akejkoľvek diskusie so zúčastnenými siaha po najľahšom riešení – zvyšovaní záťaže pre tých, ktorí pracujú, zamestnávajú a tvoria hodnoty,“ uvádza sa v spoločnom stanovisku RÚZ a KOZ SR.
Napriek tomu, že práve politici sú tí, ktorí zamestnávateľov a odbory často vo verejnom priestore stavajú „proti sebe“, obaja sociálni partneri si uvedomujú závažnosť situácie v ktorej sa dnes slovenská ekonomika nachádza a ich spoločným cieľom je zabezpečenie stability pre podniky i domácnosti. Z tohto dôvodu zdôrazňujú, že pokiaľ vláda skutočne pristúpi k zvyšovaniu odvodov, v praxi to spôsobí ďalšie predražovanie práce.
„Zvýšenie odvodov povedie k zdraženiu výrobkov a služieb pre spotrebiteľov doma aj v zahraničí, čím sa pre obyvateľov Slovenska stanú menej dostupnými. Slovenskí výrobcovia budú strácať konkurencieschopnosť, klesne im predaj, a viacerí budú nútení zatvárať prevádzky – náznaky tohto trendu sme už videli v priebehu tohto roka. Z toho prirodzene vyplynie rast nezamestnanosti a prepúšťanie,“ vysvetľujú.
Tí podnikatelia, ktorí sa rozhodnú nezvyšovať ceny, budú mať menej zdrojov na rozvoj, investície a inovácie. Napriek tomu ich zahraničná konkurencia – operujúca v priaznivejších podmienkach – rýchlo predbehne, čo povedie k ich postupnému úpadku a ďalšiemu prepúšťaniu.
Sociálni partneri upozorňujú, že takáto politika je ekonomický hazard, ktorý vedie ku všeobecnému úpadku hospodárstva a životnej úrovne. Upozorňujú, že napriek očakávanému „navýšeniu príjmov“ z konsolidácie môže byť konečný výsledok presne opačný: úpadok ekonomiky spôsobí, že ani štát nakoniec nezíska nič. Príjmy rozpočtu totiž budú v rovnako zlom stave, ako keby sa odvody vôbec nezvyšovali.
V ohrození je motivácia firiem zamestnávať
Zamestnávatelia opakovane upozorňujú, že daňovo-odvodové zaťaženie práce na Slovensku je už dnes jedno z najvyšších v regióne. „Negatívne sociálne dopady konsolidačných opatrení sa prenášajú do vyjednávania o výške platov a sťažujú kolektívne vyjednávanie, keďže zamestnávatelia majú čoraz obmedzenejšie možnosti zvyšovať mzdy. Vláda si zjavne neuvedomuje, že dlhodobé zvyšovanie daní, odvodov a poplatkov ničí motiváciu investovať, podnikať a zamestnávať. Za týchto podmienok sa v krajine prestane vyplácať, podnikať a vytvárať nové firmy, čo priamo ohrozuje zdroje príjmov pre štát i mzdy pre občanov,“ zdôrazňujú sociálni partneri v stanovisku.
RÚZ a KOZ SR spoločne vyzývajú vládu, aby od tohto nezmyselného návrhu okamžite upustila a zamerala sa na efektívne a systémové šetrenie vo verejných výdavkoch. Očakávajú, že akákoľvek diskusia o konsolidácii bude prebiehať transparentne, s odbornou analýzou a na úrovni tripartity, nie prostredníctvom medializovaných únikov bez reálnej diskusie so sociálnymi partnermi. Tá sa však podľa ich stanoviska doposiaľ neuskutočnila.