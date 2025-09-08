Osobné bankroty na Slovensku v auguste: Zbankrotovalo 708 ľudí, rekordný prípad 88-ročného seniora

Počet osobných bankrotov sa v auguste medziročne mierne zvýšil na 708, pričom vlani zbankrotovalo 688 dlžníkov. Rekordom bol bankrot 88-ročného seniora s pobytom registrovaným na Mestskom úrade Vrútky. Ide o najstaršieho dlžníka v našich štatistikách spomedzi ľudí bez domova. Skrachoval aj 22-ročný muž z Kazachstanu, registrovaný v Mestskej časti Košice-Západ, informoval v pondelok správca úverových registrov CRIF – Slovak Credit Bureau.
Z celkového množstva osobných bankrotov bolo 647 vyhlásených na majetok občanov nepodnikateľov a 61 na majetok podnikateľov. Formu konkurzu si zvolilo 698 občanov, čo je takmer 99 % z celkového počtu dlžníkov. Iba desať ľudí sa rozhodlo pre splátkový kalendár.
„Medzi dlžníkmi bez domova figuruje aj občan Kazašskej republiky. Ide o zriedkavý prípad, ktorý však zákon umožňuje,“ uviedla hlavná analytička CRIF Jana Marková. O oddlženie na Slovensku totiž môže požiadať aj dlžník, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, pokiaľ má u nás centrum hlavných záujmov. Pri fyzickej osobe sa centrum hlavných záujmov určuje spravidla podľa jej obvyklého pobytu, ak sa nepreukáže opak.
Najviac dlžníkov pochádzalo z východného Slovenska, a to 145 z Prešovského a 125 z Košického kraja. Tretí v poradí bol Bratislavský kraj s 97 občanmi. Najlepšie v štatistikách obstál Žilinský kraj so 44 dlžníkmi, pričom rozdiel medzi štatisticky najhorším a najlepším krajom bol 101 osôb. Stabilným ukazovateľom je vyššie zastúpenie mužov, v auguste ich bolo 451 a na celkovom počte sa podieľali 63,7 %. Žien zbankrotovalo 257. Len päť žien a deväť mužov má vysokoškolské vzdelanie.
V auguste zároveň súdy zrušili 717 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 657 zrušených pre nedostatok majetku a 60 po splnení konečného rozvrhu výťažku. Pre nepoctivý zámer bolo zrušených šesť oddlžení a do Registra diskvalifikácií pribudli z toho istého dôvodu dvaja dlžníci.