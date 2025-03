Oslabenie dolára podporilo cenu zlata: Vzrástla o takmer percento

Foto: freepik.com/ wirestock

Cena zlata vzrástla v utorok o takmer percento, keď ju podporilo oslabenie dolára a obavy z ďalšieho vývoja svetovej ekonomiky. Tie rastú v dôsledku obchodnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý ju postavil na zavádzaní vysokých dovozných ciel voči obchodným partnerom. Informovala o tom agentúra Reuters.

Spotová cena zlata vzrástla do 14.00 h SEČ o 0,9 % na 2915 USD (2687,87 eura) za troyskú uncu. Cena drahého kovu reagovala na pokles kurzu dolára, keď dolárový index, ktorý meria silu americkej meny voči košu šiestich hlavných mien, zaznamenal pokles na najnižšiu úroveň od začiatku novembra.

„Pokračujúca neistota by mala naďalej prispievať k podpore ceny zlata, keďže otrasy na trhu zvyšujú záujem o aktíva označované ako bezpečný prístav. Na druhej strane, prípadný pozitívny vývoj v rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou by rizikovú prémiu mohol znížiť,“ povedal analytik z OANDA Zain Vawda.Rast zaznamenali ceny aj pri ďalších drahých kovoch. Cena striebra sa zvýšila o 1,3 % na 32,53 USD/unca a ešte výraznejšie vzrástla cena platiny, a to o 1,7 % na 973,44 USD/unca. Zvýšila sa aj cena paládia, avšak iba o 0,2 %, pričom dosiahla 944,70 USD za uncu.