Orlen Unipetrol na budúci týždeň dočerpá ropu zapožičanú od správy rezerv

Čerpacia stanica Orlen. Foto: orlen.sk

Rafinérska spoločnosť Orlen Unipetrol na budúci týždeň dočerpá ropu, ktorú jej zapožičala Správa štátnych hmotných rezerv (SSHR). Následne začnú pravidelné dodávky ropovodom TAL, povedal dnes šéf SSHR Pavel Švagr. Zapožičanú ropu začne Orlen Unipetrol vracať od júna, štátne zásoby doplní do konca augusta.

SSHR zapožičala spoločnosti ropu zo štátnych rezerv kvôli prerušeniu dodávok ropovodom Družba, aby zabránila narušeniu českého trhu s pohonnými látkami. Dohoda o pôžičke sa týkala až 330.000 ton ropy, Orlen Unipetrol ju pre svoju litvínovskú rafinériu využíval od prvej polovice marca.„Počas budúceho týždňa bude vyčerpaná aj posledná že štyroch nádrží ropy, ktoré sme zapožičali spoločnosti Orlen Unipetrol, aby mohla naďalej v rafinérii v Litvínove vyrábať naftu a ďalšie produkty pre český trh. Posledné čerpanie by malo byť na budúci piatok,“ povedal Švagr. Podľa neho na dočerpanie požičanej ropy od SSHR nadviažu pravidelné dodávky, ktoré si Orlen Unipetrol objednal prostredníctvom ropovodu TAL.

„Vďaka tejto pôžičke ropy z českých rezerv sa aj napriek zastaveniu dodávok na ropovode Družba podarilo stabilizovať zásobovanie českého trhu pohonnými hmotami a vodiči nič nepoznali,“ povedal Švagr. „Pokiaľ ide o doplnenie núdzových zásob, tak podľa zmluvy by mal Orlen Unipetrol ropu vrátiť do konca augusta. Z toho prvá dodávka by mala doraziť už počas júna, „dodal.Minister priemyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) začiatkom marca povedal, že sa dodávky z Družby do Česka zastavili pre neuskutočnené platby medzi spoločnosťou Orlen Unipetrol a ruskými dodávateľmi. Podľa agentúry Reuters sa platby zastavili pre problémy vyplývajúce zo sankcií, ktoré na Rusko uvalili Spojené štáty americké.

Kapacita ropovodu TAL sa od tohto roka rozšíri. Do posilnenia kapacity ropovodu, ktorý do Česka privádza ropu z Talianska, investovala česká vláda zhruba 1,6 miliardy korún s cieľom znížiť závislosť krajiny od dodávok z Ruska. Ropovod TAL sa začína v Terste, kam sa ropa dováža z viacerých krajín a kontinentov. Najväčší podiel tvoria dodávky z oblastí okolo Kaspického a Čierneho mora, USA a Afriky.Vlani bolo do Česka dovezených 6,5 milióna ton ropy, medziročne o 12 percent menej. Vyplýva to zo štatistík ministerstva priemyslu a obchodu a Českého štatistického úradu. Najväčším dovozcom ropy do Česka bolo Rusko s podielom 42 percent, ale dovoz z Ruska medziročne klesol asi o tretinu. Spolu s tým sa znížilo aj využitie ropovodu Družba. Stúpa naopak dovoz ropy napríklad z Azerbajdžanu, ktorého podiel dodávok je už tesne za Ruskom.