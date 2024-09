Orgány začali pri novej spotrebiteľskej regulácii podľa odborníkov konať oneskorene

Foto: freepik.com/snowing

Od začiatku júla platí na Slovensku nová regulácia v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorá sa okrem iného týka zliav produktov a dvojitej kvality tovarov v rámci členských štátov Európskej únie. Až teraz však zainteresované orgány začali vydávať potrebné stanoviská k danej legislatíve, upozornila advokátska kancelária Havel & Partners.

„Napriek tomu, že nová legislatíva platí už viac ako dva mesiace, ešte stále badať v maloobchodných predajniach či v e-shopoch, že na prispôsobenie legislatívy sa tak trochu vyčkáva. Dôvodom môžu byť nejasné právne ustanovenia, ale aj dočasné ticho zo strany dozorných orgánov,“ uviedla kancelária.

Ministerstvo hospodárstva SR malo pritom len nedávno na svojej internetovej stránke zverejniť návod k oznamovaniu zliav na tovaroch, v ktorom jasne popisuje, kedy je potrebné uvádzať najnižšie ceny tovarov podliehajúcim zľave. Obchodník má pritom po novele povinnosť uviesť v oznámení o znížení ceny najnižšiu cenu za posledných 30 dní, čo chráni spotrebiteľa pred umelým navyšovaním cien produktov, ktoré budú neskôr zľavnené.

Táto oznamovacia povinnosť by sa mala vzťahovať iba na tovary, pričom na uvádzanie zliav v prípade služieb, tovarov podliehajúcich rýchlej skaze či digitálneho obsahu sa táto povinnosť neuplatní. Z povinnosti uvádzať najnižšiu cenu tovaru za posledných 30 dní by mali byť vyňaté aj prípady, v ktorých by bolo takéto označenie nevhodné alebo nepraktické. Ide pritom najmä o takzvané podmienené akcie typu „3 + 1 zdarma“ alebo zľavy pri nákupe nad istú peňažnú sumu.

Foto: freepik.com/rawpixel.com

„Okrem uvádzania zliav netreba zabúdať aj na nové definície klamlivého konania, pod ktoré po novom jednoznačne spadá aj zhodné označovanie tovarov s rozdielnymi vlastnosťami, takzvaná dvojitá kvalita. V tejto súvislosti Štátna veterinárna a potravinová správa SR na svojej webstránke ohlásila, že sa chystá rozbehnúť v tejto súvislosti kontroly,“ doplnila advokátska kancelária.