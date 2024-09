Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj zvýšila výhľad rastu globálnej ekonomiky na 3,2 percenta

Foto: unsplash.com/Ibrahim Boran

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zlepšila výhľad rastu globálnej ekonomiky na tento rok o 0,1 percentuálneho bodu na 3,2 percenta. Uviedla to v stredu vo svojej prognóze. Dôvodom je zmiernenie inflácie a zlepšenie reálnych miezd. S rovnakým tempom rastu počíta aj v budúcom roku. OECD je medzivládnou organizáciou, ktorá sa snaží podporovať rozvoj ekonomiky a svetového obchodu, jej členmi sú aj Slovensko a Česká republika.

Výhľad na budúci rok organizácia ponechala na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcej prognóze, ktorú zverejnila v máji. Globálny rast sa podľa OECD stabilizuje, pretože sa zmierňuje vplyv zvyšovania úrokových sadzieb, zatiaľ čo ústup inflácie zvyšuje príjmy domácností. Znižovanie úrokových sadzieb by podľa OECD malo podporiť výdavky do budúcnosti.

Tempo rastu ekonomiky Spojených štátov v budúcom roku spomalí na 1,6 percenta z tohtoročného tempa 2,6 percenta, odhaduje organizácia. Prognózu na budúci rok zhoršila, v májovom výhľade očakávala rast hrubého domáceho produktu (HDP) o 1,8 percenta. Spomalenie by mohlo pomôcť zmierniť zníženie úrokových sadzieb. OECD predpokladá, že americká centrálna banka (Fed) do konca budúceho roka zníži základný úrok na 3,5 percenta zo súčasného pásma 4,75 až 5,00 percenta.

Čínska ekonomika by tento rok mohla vykázať rast o 4,9 percenta

Čínska ekonomika by tento rok mohla vykázať rast o 4,9 percenta. Na budúci rok OECD odhaduje, že tempo rastu spomalí na 4,5 percenta, najmä pre slabnúci spotrebiteľský dopyt a krízu v realitnom sektore.

Eurozóne potom organizácia predpovedá na tento rok rast o 0,7 percenta a na budúci rok o 1,3 percenta. K zrýchleniu tempa rastu skoro na dvojnásobok by mal prispieť rýchlejší rast príjmov, ako o koľko sa zvýši inflácia. Nemecko, ktoré má najväčšiu ekonomiku v Európe, tento rok vykáže rast o 0,1 percenta, na budúci rok potom tempo zrýchli na jedno percento, odhaduje OECD. Z ekonomík eurozóny by si tento rok malo najlepšie viesť Španielsko, kde sa HDP zvýši podľa odhadu o 2,8 percenta a na budúci rok o 2,2 percenta.

Zvýšili výhľad pre britskú ekonomiku, a to vďaka vysokému rastu miezd

OECD zvýšila výhľad pre britskú ekonomiku, a to vďaka vysokému rastu miezd. Tento rok by sa tam HDP mohol zvýšiť o 1,1 percenta a na budúci rok o 1,2 percenta. V máji OECD počítala na tento rok s rastom o 0,4 percenta a na budúci rok o jedno percento.

Naopak pre Japonsko OECD výhľad výrazne zhoršila. Tento rok tam čaká pokles HDP o 0,1 percenta namiesto doteraz odhadovaného rastu o 0,5 percenta. Japonsko by tak zaznamenalo prvý pokles od roku 2020. Budúci rok by však japonská ekonomika mala vzrásť o 1,4 percenta, čo by bolo o 0,3 percentuálneho bodu viac, než uvádzala predchádzajúca prognóza.