Opozícia žaluje vládu na Ústavnom súde pre schválenie konsolidačných opatrení v skrátenom konaní

Opozičné Hnutie Slovensko chce spolu s SaS a KDH namietať platnosť skráteného legislatívneho konania v súvislosti s tretím balíkom konsolidačných opatrení na Ústavnom súde. V stredu to na tlačovom brífingu uviedli opoziční poslanci Igor Matovič a Július Jakab (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ).
„Máme prisľúbené podpisy od strany Sloboda a Solidarita a taktiež od KDH na to, aby sme podali podanie na Ústavný súd vo veci neplatnosti skráteného legislatívneho konania,“ povedal Jakab s tým, že Hnutie Slovensko už nebude ďalej tolerovať to, ako súčasná vláda nevie hospodáriť s rozpočtom a robí najväčší dlh a deficit v rámci krajín EÚ.
Matovič doplnil, že v období rokov 2016 až 2019, keď vládla koaličná strana Smer-SD, skončilo Slovensko v rebríčku hospodárenia členských krajín EÚ v priemere na 20. až 21. mieste od konca, teda s najhorším výsledkom. Od roku 2020 do 2023, keď bol na čele štátu Matovič, sa umiestnila SR v priemere na 11. mieste aj napriek tomu, že bola pandémia COVID-19, vypukla vojna na Ukrajine a prudko narástli ceny potravín. Vlani skončila krajina v tomto rebríčku na 24. mieste a tento rok by mala podľa Matovičovho prepočtu obsadiť 24. alebo 25. miesto od konca.
„My sme dokázali ufinancovať všetko s výdavkami 23,5 miliardy eur,“ spresnil Matovič. Zároveň poukázal, že súčasná vláda má o 10,4 miliardy eur navyše, pričom nemusí riešiť žiadne krízy, ktoré je potrebné financovať. V roku 2022 bol dlh Slovenska na úrovni 1,8 miliardy eur, no aktuálne ho vláda podľa neho urobila štyrikrát väčším.
„Rada pre rozpočtovú zodpovednosť alebo priamo aj ministerstvo financií či Národná banka Slovenska hovoria, že dlh alebo deficit bude niekde okolo 5,1 % až 5,2 %, a to je 7,2 miliardy eur,“ dodal Matovič.