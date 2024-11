Opozícia navrhuje flexibilné čerpanie materskej a otcovskej dovolenky

Simona Petrík Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Na Slovensku by sa mohla zaviesť možnosť flexibilného čerpania materskej a otcovskej dovolenky, ktorú by bolo možné prerušiť alebo rozdeliť na viacero časových úsekov. Možnosť rozdelenia otcovskej dovolenky by mohla zároveň viac motivovať mužov pri jej využívaní. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý predložila do Národnej rady (NR) SR opozičná poslankyňa Simona Petrík (PS). „Cieľom predkladaného návrhu je zaviesť flexibilitu do čerpania materskej a otcovskej dovolenky, a to tak, že ako pre matku, tak aj pre otca dieťaťa bude možné si materskú alebo otcovskú prerušiť a rozdeliť, a to maximálne dvakrát (najviac na tri časti).

Týmto spôsobom bude môcť otec aj matka dočerpať celú otcovskú alebo materskú aj vtedy, keď si ju rozdelí. Podmienkou je, že jedna časť nesmie byť kratšia ako 30 dní,“ uviedla Petrík v dôvodovej správe. Doplnila, že v súčasnosti nie je možné rozdeliť trvanie materskej a otcovskej dovolenky na etapy. Poberá sa podľa nej v celosti, teda trvá 34 týždňov. V prípade osamelých žien je to 37 týždňov a pri ženách, ktoré porodili dve a viac detí, trvá materská dovolenka 43 týždňov. Mužovi patrí odo dňa narodenia dieťaťa otcovská dovolenka v rozsahu 28 týždňov.

Osamelý muž má nárok na 31 týždňov a pri starostlivosti o narodené dve alebo viac detí je to 37 týždňov. „Ak žena alebo muž svoj časový nárok na materskú alebo otcovskú dovolenku nevyčerpá, na nevyčerpané dni, týždne alebo mesiace stráca nárok. Táto situácia sa deje v oveľa väčšej miere mužom, pretože tí na využitie otcovskej dovolenky majú nárok až do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa a zároveň sú oni tí, ktorým pracovné povinnosti často nedovoľujú využiť celé obdobie nároku na otcovskú,“ uzavrela Petrík. Dodala, že v rámci novely zákona by nemalo dôjsť k zmene dĺžky nemocenského poistenia potrebného pre vznik nároku na materskú, čo je celkovo 270 dní, a tiež ani ku zmenám s ohľadom na vznik nároku na materskú.