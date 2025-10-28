Opozícia dosiahla zmeny v sociálnych podnikoch: Minister reaguje na dlhodobý tlak poslancov

Opozícia víta viaceré zmeny v novele zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Tie predstavil v utorok minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD), pričom zámerom je podľa neho sprísnenie pravidiel pre fungovanie sociálnych podnikov.
„Vítame, že minister Tomáš si ide posvietiť na sociálne podniky. Už bývalý štátny tajomník Branislav Ondruš priznal, že polovica sociálnych podnikov sú špekulanti, a my mesiace voláme po tom, aby sa tieto subjekty poriadne preverili. Minister najprv odmietal naše argumenty, dnes už hovorí našou rečou,“ uviedla opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS).
Nepáči sa jej však, že podľa návrhu novely nebude ľuďom so zdravotným znevýhodnením stačiť invalidita, ale budú potrebovať aj posudok od posudkového lekára. Tým sa podľa nej zavedú nové administratívne prekážky, ktoré môžu skomplikovať zamestnávanie zdravotne znevýhodnených ľudí. Ku kritike sa pridal z SaS aj opozičný poslanec Vladimír Ledecký, ktorý tvrdí, že posudzovanie ľudí môže trvať aj niekoľko mesiacov, keďže už v súčasnosti posudky meškajú. Táto úprava môže podľa neho odradiť sociálne podniky od zamestnávania zdravotne znevýhodnených osôb.
Opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (Slovensko-Za ľudí) zhodnotila, že už boli napáchané viaceré škody v oblasti sociálnych podnikov pri verejných obstarávaniach a žiadne nové zákonné úpravy to podľa nej nevrátia späť. Opoziční poslanci sa zároveň zhodli, že minister práce začal konať až po tlaku opozície a prisvojuje si ich návrhy.