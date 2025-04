Oplatí sa prenesenie úveru do inej banky? Na toto si treba dať podľa odborníkov pozor! (príklad)

PRÍKLAD Foto: freepik.com/wayhomestudio

Refinancovanie hypotéky môže byť cesta k nižšiemu úroku a aj nižšej splátke úveru. Prenesenie úveru do novej banky ale nemusí byť automaticky výhodné pre každého. Rozhoduje viacero faktorov – od poplatkov, cez dĺžku splácania až po úrokové sadzby. Pozreli sme sa preto, na čo si dať pozor a ako si správne prepočítať, či sa vám prenos úveru naozaj oplatí.

Mnohí klienti bánk sa počas splácania hypotéky dostanú do situácie, keď zvažujú zmenu banky. Dôvod je jednoduchý: chcú si znížiť mesačnú splátku, získať lepší úrok alebo výhodnejšie podmienky. Refinancovanie úveru, teda prenos hypotéky do inej banky, môže byť efektívnym riešením, no zároveň prináša aj viacero dôležitých otázok a rozhodnutí. Oplatí sa vôbec úver prenášať? Čo všetko treba porovnať a na čo si dať pozor, aby nová hypotéka naozaj šetrila peniaze?

Pozrieme sa na to, ako refinancovanie funguje, aké má výhody a nevýhody a čo je dobré vedieť predtým, než sa klient rozhodne pre tento krok. Dôsledky rozhodnutí si znázorníme aj na modelovom príklade.

Refinancovanie úveru je proces, keď si klient vezme nový úver, aby splatil svoj pôvodný úver. Často pritom prechádza za lepšími podmienkami do novej banky. Môže si ponechať dobu splácania nezmenenú, alebo ju aj predĺžiť.

Klienti bánk sú však často pri rozhodovaní sa o refinancovaní svojho úveru zneistený otázkou, či nebudú v novej banke na začiatku opäť splácať iba úroky.

Analytik Proxenty Slavomír Frešo pre web oPeniazoch.sk upozorňuje, že pri refinancovaní úveru klient začína nový splátkový cyklus. Pri anuitnom splácaní, ktoré banky pri hypotékach bežne používajú, to znamená, že mesačná splátka je počas doby fixácie konštantná. Na začiatku splácania tvorí väčšiu časť splátky úrok, pretože sa počíta z vyššieho nesplateného zostatku úveru (istiny). Postupom času, ako istina klesá, klesá aj časť splátky pripadajúca na úroky a zvyšuje sa pomer splatenia istiny. Dôležité je, že pri refinancovaní sa už celý proces týka nižšieho základu, nakoľko časť istiny už bola splatená. Inak povedané, po prenesení úveru napríklad do inej banky klient naďalej platí aj úroky, ale už z menšej sumy, keďže časť pôvodného úveru bola už splatená.

„Hoci teda na začiatku nového úveru opäť tvorí úrok väčší podiel v rámci mesačnej splátky, zmyslom refinancovania pri konci fixácie (alebo aj jeho zvažovania) je aktívne si vyhľadať a zabezpečiť čo najlepšie podmienky v aktuálnej trhovej situácii,“ približuje Frešo. Klient tak podľa jeho slov porovnáva ponuku na pokračovanie úveru od svojej banky s ponukami iných bánk. Cieľom je získať tú najnižšiu možnú úrokovú sadzbu a najvýhodnejšie poplatky dostupné práve teraz. Ide o výber najlepšej z dostupných možností pre nasledujúce obdobie.

Hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková upozorňuje, že pomer splátky istiny a úroku je závislý od výšky sadzby a lehoty splatnosti. „Takže, ak nový úver bude mať rovnakú lehotu splatnosti ako je zostávajúca splatnosť na existujúcom úvere a mal by aj rovnakú sadzbu, tak budú mať aj rovnakú splátku. Ak nový úver bude mať dlhšiu splatnosť, tak bude mať nižšiu splátku, ale celkové preplatenie úveru bude vyššie,“ dodáva pre oPeniazoch.sk.

Refinancovanie nie je len o úrokoch

Pri refinancovaní úverov je však potrebné brať do úvahy aj ďalšie faktory ako len výšku nového úroku. Ide napríklad aj o náklady na prenos úveru, keďže iba za vklad do katastra sa platí napríklad poplatok 100 eur. „Ak by nová banka neuznala hodnotu zabezpečenia, treba rátať aj s vyhotovením nového znaleckého posudku. Ak sa robí refinanc mimo refixácie, tak tam môže byť aj poplatok za predčasné splatenie, ktorý môže/nemusí nová banka preplatiť. Výhodná sadzba pri refinančnom úvere môže byť podmienená, napr. otvorením účtu, sporenia, investícií, poistenia a pod.,“ upozorňuje hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

Pri refinancovaní by si mal klient zistiť a vyhodnotiť:

na aký čas refinancovaná hypotéka bude,

aký je nový úrok,

na ako dlho bude mať tento úrok fixovaný,

aké sú dlhodobé poplatky v novej banke (napríklad vedenie účtu, aké poistenie banka vyžaduje),

aké sú jednorazové poplatky v starej a novej banke v súvislosti s refinancovaním hypotéky, a to aj v prípade, že refinancovanie prebieha v rámci tej istej banky.

Analytik Proxenty Slavomír Frešo ponúka aj jeden vhodný tip:

Pri vyhodnocovaní výhodnosti refinancovania veľmi pomôže aj splátkový kalendár. Banka vie klientovi spraviť výpis všetkých budúcich plánovaných platieb. K nim si klient vie pripočítať platby za vedenie účtu a tak získa sumu, ktorú celkovo zaplatí do konca hypotéky. Ak si to porovná s ponukou od pôvodnej banky, vie ľahko vyhodnotiť, ktorá ponuka je pre neho výhodnejšia.

