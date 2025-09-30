Opatrovateľky a školníci opäť bez spravodlivého platu: Koalícia odmietla návrh KDH na zvýšenie miezd

Opatrovateľky, kuchárky v školách, údržbári, vrátnici či ďalší zamestnanci, ktorí sa denne starajú o deti, seniorov a chorých, dostali v utorok od vládnej koalície odkaz, že ich práca nie je hodná dôstojného a transparentného platu. Vyhlásilo to opozičné KDH v reakcii na odmietnutie ich návrhu, ktorý by garantoval, že najnižší tarifný plat vo verejnej službe nikdy neklesne pod minimálnu mzdu.
„Naším návrhom sme chceli ukončiť dlhoročnú traumu opatrovateliek či pomocného personálu, ktorí majú v tabuľkách základný plat nižší ako minimálna mzda. Namiesto spravodlivého tarifu sa rozdiel umelo dorovnáva cez osobné ohodnotenie, ktoré tak stráca svoj pôvodný význam – odmeniť kvalitnú prácu. To je neudržateľné najmä v sociálnych službách, kde chýbajú tisíce pracovníkov a mnohí odchádzajú pre nízke mzdy a vyhorenie,“ zhodnotila jedna z predkladateliek Andrea Turčanová (KDH).
Poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam Lexmann (KDH) poukázala na to, že časť opatrovateľskej služby je platená aj z eurofondov. Zamestnanci v tejto oblasti by preto mohli byť viac zaplatení, ale aj tam výšku miezd ovplyvňuje nastavenie ich platov na Slovensku. „Vládnych predstaviteľov som preto opakovanie vyzývala a žiadala o riešenie situácie,“ zdôraznila a kritizovala odmietnutie návrhu hnutia.
„Ak vládna väčšina náš návrh odmietla, vyzývame ju, aby ho prevzala, sama predložila a zabezpečila jeho schválenie. Je to základná povinnosť štátu – dodržiavať vlastné zákony a garantovať, že nikto vo verejnej službe nebude mať v tabuľke napísaný plat nižší ako minimálnu mzdu,“ doplnila Turčanová.