Opatrnosť a uťahovanie opaskov: Aj takto reagujú ľudia na drahšie hypotéky!

Aj keď sa úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) postupne znižujú zo svojich maxím, niektorí dlžníci vyššie úroky ešte len pocítia vo svojich peňaženkách. Po ére lacných úverov im totiž postupne napríklad pri refixáciách úrokové sadzby rastú na súčasné vyššie úrovne. Analytici centrálnej banky upozorňujú, že ľudia v reakcii na drahšie úvery brzdia svoje výdavky, sú opatrní a viac šetria.

Hoci kľúčové úrokové sadzby ECB postupne klesajú, spotrebitelia sa vo výdavkoch stále brzdia. Ako ďalej dodávajú analytici úseku meny, štatistiky a výskumu NBS, mnohým domácnostiam v eurozóne sa ešte len splátky hypoték zvýšia po refixácii, sú preto opatrné a viac šetria. Takýto prístup môže mať dopad aj na ekonomiku celej eurozóny. Slabá spotreba domácností podľa analytikov totiž spôsobí, že oživenie ekonomiky eurozóny bude iba veľmi postupné.

Dôvodov na striedmosť v spotrebe je podľa analytikov hneď niekoľko. Jeden z hlavných je, že vysoká inflácia ukrojila z hodnoty úspor aj tým, ktorí sa ich nedotkli. Teraz šetria viac aj preto, aby ich úspory dobehli infláciu.

„Ani vyhliadky ekonomiky nevnímajú ľudia priaznivo. Spotrebiteľská dôvera je podľa Európskej komisie naďalej pod svojim dlhodobým priemerom. Navyše mnohí hypotekárni dlžníci majú ešte nízke splátky z obdobia historicky nízkych úrokových sadzieb, no čoskoro si ich budú musieť upraviť podľa súčasných vyšších sadzieb. Dodatočnými úsporami sa pripravujú na tieto ťažšie časy,“ upozornili analytici.

Úrokové sadzby pri mnohých hypotékach už stúpli, no nemalý počet dlžníkov čaká nová, vyššia splátka. Týka sa to tých, ktorí si počas obdobia nízkych sadzieb fixovali svoje úroky na historicky nízkych úrovniach. Napriek pokračujúcemu znižovaniu oficiálnych sadzieb si tak stále väčšina z nich dohodne vyššie splátky ako v minulosti. „Podľa prieskumu očakávaní spotrebiteľov sa to v nasledujúcich troch rokoch dotkne približne 12 % hypoték v eurozóne a až 26 % hypoték do roku 2030,“ avizujú analytici.

Na hypotéky s jednopercentným úrokom môžeme zabudnúť

ECB začala úrokové sadzby zvyšovať v polovici roka 2022 a postupne sa tak skončila éra lacných peňazí. Dlžníci, ktorí mali úrokové sadzby zafixované pred týmto obdobím, tak postupne pri refixácii dostávajú od bánk vyššie úroky, ktoré sa premietajú aj do vyšších splátok úverov.

Domácnosti, ktoré čelia vyšším splátkam, tak musia šetriť inde, poprípade si nájsť ďalšiu pracovnú príležitosť. V prvom prípade to znižuje ich schopnosť míňať na iné tovary a služby. Chudobnejšie domácnosti sú na zvyšovanie úrokov obzvlášť zraniteľné, pretože majú spravidla hypotéky s kratšou dobou fixácie. Často preto, že kratšie fixácie zvyknú mať výhodnejší úrok, avšak za cenu vyššieho rizika precenenia splátok.

Svoju rolu hrá aj vyššia finančná gramotnosť dlžníkov s vyšším príjmom, ktorí si v prostredí výhodných úrokových sadzieb ako pred pandémiou častejšie zvyknú zvoliť dlhú fixáciu. Ak podľa analytikov zoradíme všetkých dlžníkov podľa príjmu, tak pri najchudobnejšej pätine eurozóny sa do roku 2030 nastaví nová výška splátok až na 45 percent objemu hypoték, pri pätine s najvyšším príjmom to však bude iba 25 percent.