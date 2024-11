Omeškané platby spôsobujú rast úverových rizík na nemeckom trhu

Ilustračné foto Zdroj: pexels.com/Ingo Joseph

Na nemeckom trhu dochádza k rastu úverových rizík, ktorý je okrem iného spôsobený nahromadením omeškaných platieb v jednotlivých firmách. Rastie tiež pesimizmus nemeckých spoločností v súvislosti s ich súčasnou situáciou, najmä pokiaľ ide o domácu politickú neistotu a zlé podnikateľské vyhliadky. Vyplýva to z prieskumu o platobnej morálke nemeckých firiem nadnárodnej spoločnosti Coface.

„Platby po splatnosti predstavujú pre nemecké spoločnosti významné rastúce riziko. Zo skúseností našej spoločnosti Coface vyplýva, že 80 % týchto platieb po splatnosti nie je celosvetovo nikdy splatených, a preto predstavujú citeľné podnikateľské riziko, ktoré by v konečnom dôsledku mohlo viesť k platobnej neschopnosti dotknutých firiem. Aby sa spoločnosti vyhli takémuto nebezpečenstvu, začali zavádzať stratégie na zníženie rizika a prispôsobujú myslenie zhoršeným vyhliadkam,“ uviedla ekonómka zo spoločnosti Christiane von Berg.

Úverové riziká, vyplývajúce z kumulovaných platieb po splatnosti od šesť mesiacov do dvoch rokov, mali v tomto roku vzrásť, pričom 16 % nemeckých spoločností v rámci prieskumu uviedlo mimoriadne oneskorené platby, ktoré predstavujú podiel 2 % alebo viac na ich ročnom obrate. V porovnaní s minulým rokom by tak malo ísť o rast v hodnote sedem percentuálnych bodov. Najviac zasiahnutým by malo byť odvetvie strojárstva, kde 30 % spoločností vykázalo platby po splatnosti nad 2 % svojho ročného obratu.

Takmer polovica nemeckých spoločností mala v rámci prieskumu ďalej uviesť, že ich obchodná situácia sa v rokoch 2023 a 2024 zhoršila, zatiaľ čo zlepšenie malo zaznamenať len 9 % firiem. Nálada ekonomických subjektov na tomto trhu by tak mala byť pesimistickejšia ako po vypuknutí pandémie alebo po začiatku vojny na Ukrajine.

Podnikateľské vyhliadky

„Pokiaľ ide o podnikateľské vyhliadky, nemecké spoločnosti očakávajú v roku 2025 stabilitu v porovnaní s terajším pesimizmom. Tieto vyhliadky by však mohla ovplyvniť politická neistota v Nemecku a vo svete, pričom najväčšie riziko hrozí v prípade vývozných obchodov, po ktorých nasledujú problémy v dodávateľskom reťazci a miestne ťažkosti špecifické pre Nemecko. V tejto súvislosti Nemecko stratilo ďalšiu podporu ako dobrá lokalita na podnikanie,“ doplnila spoločnosť.