Nový rok prinesie okrem pravidelnej valorizácie dôchodkov aj zmeny v minimálnych dôchodkoch. Poberateľov penzií na hranici minimálnych dôchodkov tak čaká ich prepočítanie a od januára budú poberať taký dôchodok, ktorý bude pre nich výhodnejší.
Sociálna poisťovňa v budúcom roku zvýši dôchodky o 3,7 %. Dôchodkové dávky sa valorizujú (zvyšujú) o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázané Štatistickým úradom SR za prvých deväť mesiacov kalendárneho roka 2025, t. j. o 3,7 % mesačnej sumy dôchodku.
Poisťovňa zároveň informuje, že dôchodky zvýši automaticky bez osobitnej žiadosti dôchodcu a prvýkrát ich dostanú vo výplatnom termíne v januári 2026.
O zvýšenie dôchodku nie je pritom potrebné žiadať. „O zvýšení dôchodku od 1. januára 2026 dostanú poberatelia dôchodkov písomné rozhodnutie. Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2026 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2026 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2026,“ uvádza poisťovňa.
Zmeny čakajú aj minimálne dôchodky
Sociálna poisťovňa taktiež pripomína, že na zvýšenie (valorizáciu) dôchodku od 1. januára 2026 sa zo zákona neprihliada na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Valorizuje sa suma pôvodne priznaného dôchodku bez tohto zvýšenia.
Po valorizácii dôchodku od 1. januára 2026 Sociálna poisťovňa prehodnotí nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku, pričom od 1. januára 2026 sa zároveň mení aj suma minimálneho dôchodku zodpovedajúca získanému počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku.
Po zvýšení dôchodkov môžu pritom v praxi nastať viaceré situácie. Ak po valorizácii dôchodku (bez zvýšenia na minimálny dôchodok) bude dôchodok:
- nižší ako nová suma minimálneho dôchodku, dôchodok sa zvýši na sumu minimálneho dôchodku platnú od 1. januára 2026.
- vyšší ako nová suma minimálneho dôchodku platná od 1. januára 2026, nárok na minimálny dôchodok zanikne a dôchodok sa bude vyplácať vo vyššej sume.
Ako konkrétne sa zmeny od nového roka prejavia pri výpočtoch dôchodkov, si môžete pozrieť v príkladoch, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.
Príklad, keď dôchodok po valorizácii nedosahuje úroveň minimálneho dôchodku:
Dôchodca k 31. decembru 2025 poberá minimálny dôchodok v sume 483,60 eur za 42 rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku, pričom suma jeho starobného dôchodku k tomuto dátumu je 470,80 eur. Od 1. januára 2026 sa mu zvýši (valorizuje) jeho starobný dôchodok o 17,50 eur na sumu 488,30 eur. Táto suma je nižšia ako nová suma minimálneho dôchodku 501,50 eur za 42 rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku. Dôchodcovi sa preto valorizovaný starobný dôchodok ďalej zvýši o 13,20 eur na novú sumu minimálneho dôchodku platnú od 1. januára 2026. Dôchodok sa mu bude vyplácať v sume 501,50 eur.
Príklad, keď dôchodok po valorizácii prekročí alebo sa rovná novej sume minimálneho dôchodku:
Dôchodca k 31. decembru 2025 poberá minimálny dôchodok v sume 554,90 eur za 50 rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku, pričom suma jeho starobného dôchodku k tomuto dátumu je 554,80 eur. Od 1. januára 2026 sa mu zvýši (valorizuje) jeho starobný dôchodok o 20,60 eur na sumu 575,40 eur. Táto suma je rovnaká ako nová suma minimálneho dôchodku 575,40 eur za 50 rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku. Dôchodcovi preto minimálny dôchodok od 1. januára 2026 už nepatrí a vyplácať sa mu bude starobný dôchodok v sume 575,40 eur.