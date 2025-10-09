Okamžité platby v eurozóne: Peniaze na účte za pár sekúnd a vyššia bezpečnosť od októbra

Európska komisia (EK) oznámila, že od štvrtka je posielanie peňazí v rámci celej eurozóny rýchlejšie a bezpečnejšie ako kedykoľvek predtým. Podľa jej oznámenia vďaka novým pravidlám EÚ o okamžitých platbách môžu teraz ľudia a podniky prevádzať peniaze v eurách v priebehu niekoľkých sekúnd kedykoľvek vo dne v noci, vo všedné dni alebo cez víkendy, či už vo svojej vlastnej krajine alebo v celej eurozóne, informuje spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že od januára 2025 sú poskytovatelia platobných služieb v eurozóne povinní ponúkať svojim klientom možnosť prijímať okamžité platby v eurách. Od 9. októbra sú poskytovatelia platobných služieb povinní ponúkať svojim klientom aj službu zasielania okamžitých platieb v eurách a v záujme boja proti platobným podvodom pri úhradách v eurách aj službu overovania príjemcu platby (VoP). Vďaka tomu sú okamžité platby dostupnejšie, bezpečnejšie a cenovo dostupnejšie pre všetkých v celej eurozóne.
Okamžité platby podľa správy EK oživia európske hospodárstvo a prinesú veľké výhody občanom a spoločnostiam. Pre občanov sú peniaze k dispozícii okamžite, čo výrazne uľahčuje riešenie núdzových situácií alebo rozdelenie účtov v sociálnom prostredí. V prípade spoločností sa zlepší riadenie peňažných tokov, ako aj zákaznícky servis, poskytnutím dodatočného spôsobu platby zákazníkom ušetria čas a znížia náklady.
V praxi to znamená, že prevody v eurách už nebudú trvať niekoľko dní a na účet príjemcu sa dostanú v priebehu niekoľkých sekúnd vrátane nocí, víkendov a sviatkov. Banky a iní poskytovatelia platobných služieb nesmú účtovať za okamžitú platbu viac ako za štandardnú úhradu. Pred uskutočnením platby musia poskytovatelia služby overiť, či sa meno príjemcu platby zhoduje s poskytnutým číslom IBAN, čo pomáha ľuďom vyhnúť sa chybám a podvodom. Táto služba sa platiteľovi poskytuje bezplatne.
Nové pravidlá takisto umožňujú platobným inštitúciám a inštitúciám elektronických peňazí priamo sa zúčastňovať na platobných systémoch, aby mohli efektívnejšie poskytovať svoje platobné služby vrátane okamžitých platieb. Od januára 2027 budú poskytovatelia platobných služieb v EÚ avšak mimo eurozóny takisto povinní umožniť svojim klientom odosielať a prijímať okamžité platby v eurách a overovať príjemcu.
Komisia zdôraznila, že bude pozorne monitorovať vývoj poplatkov za okamžité platby a to, či existujú nejaké ďalšie nevyriešené prekážky dostupnosti a využívania okamžitých platieb a bude spoluzákonodarcom EÚ – Európskemu parlamentu a Rade EÚ – podávať správy s cieľom zabezpečiť, aby tieto služby zostali cenovo dostupné a prístupné.