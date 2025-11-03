OECD: Migranti v Nemecku majú nižšiu zamestnanosť aj platy než domáci, rozdiely patria k najvyšším v Európe

Migranti v Nemecku sú v porovnaní s domácimi obyvateľmi zamestnávaní podstatne menej často ako v iných krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Zatiaľ čo podiel zamestnaných migrantov v roku 2024 dosiahol 69,6 %, u domácich obyvateľov bol o 10,3 percentuálneho bodu vyšší, uviedla organizácia vo svojej výročnej správe o o migrácii. Tento nepomer je podľa OECD výraznejší len v Turecku a Holandsku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V prípade vysoko kvalifikovaných pracovníkov bol podiel zamestnaných domácich obyvateľov v porovnaní s migrantmi v Nemecku vyšší o približne 15 percentuálnych bodov. Organizácia vo svojej novej správe ďalej uviedla, že migranti v krajinách OECD zarábajú pri vstupe na trh práce v priemere o 34 % menej ako domáci pracovníci rovnakého veku a pohlavia. V Nemecku je to o 43 % menej. Tento rozdiel sa dá do veľkej miery vysvetliť tým, že migranti pracujú nadpriemerne často v odvetviach a podnikoch s nízkymi mzdami, vysvetlil generálny tajomník OECD Mathias Cormann.
OECD združuje 38 krajín, medzi nimi sú takmer všetky členské štáty EÚ, ako aj USA, Veľká Británia alebo Japonsko.