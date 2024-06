Odložené daňové priznania je možné podať už len do pondelka 1. júla

Foto: TASR

Koniec júna je termínom na podanie daňového priznania (DP) pre daňové subjekty, ktoré si do tohto dátumu predĺžili lehotu na podanie. V tomto roku pripadá posledný júnový deň na nedeľu, termín na podanie odloženého DP sa teda posúva na pondelok 1. júla. Informoval o tom v piatok hovorca finančnej správy Daniel Súkup.

Doposiaľ prijala finančná správa za zdaňovacie obdobie roku 2023 k dani z príjmov viac než 1,177 milióna daňových priznaní. Takmer 294 000 daňových subjektov si predĺžilo lehotu na podanie o tri mesiace a tí si svoju daňovú povinnosť plnia v týchto dňoch. „V tejto predĺženej lehote je potrebné nielen DP podať, ale aj zaplatiť daň, nakoľko iná možnosť na predĺženie lehoty na podanie DP už nie je,“ informoval Súkup. O predĺženie lehoty o šesť mesiacov mohli požiadať len tie subjekty, ktoré mali zdaniteľné príjmy aj zo zdrojov v zahraničí.

V prípade, že daňovníkovi, ktorý si predĺžil lehotu na podanie do konca júna, vznikne preplatok, správca dane mu ho vráti najneskôr do 40 dní po predĺženej lehote. Tieto subjekty môžu v riadnom DP poukázať aj podiel zaplatenej dane. Správca dane musí, za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky, peniaze vybraným prijímateľom presunúť do troch mesiacov.

Ak daňovník nemôže uhradiť daň v zákonom stanovenej lehote, teda do 1. júla 2024, môže za predpokladu splnenia špecifických podmienok požiadať správcu dane o odklad platenia alebo o zaplatenie v splátkach. V tomto prípade však nesplní podmienku na poukázanie podielu zaplatenej dane. Okrem podstatných náležitostí žiadosti musia daňovníci navrhnúť výšku splátok a lehotu ich splatnosti, resp. lehotu odkladu. „Splátky môžu byť navrhnuté v rovnakej, stúpajúcej alebo klesajúcej výške,“ spresnil hovorca.