Odborárom došla s vládou trpezlivosť. Dôvodom je ďalší konsolidačný balíček, ktorý na plecia pracujúcich pridáva ďalšie finančné bremeno. A navyše bez poriadnej komunikácie so sociálnymi partnermi. Zvolávajú preto protest pred Národnú radu SR.
Stovky miliónov ďalšej vlny vládnej konsolidácie ide na plecia pracujúcich. Tí už ale viac neunesú. Tvrdí to Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ), ktorá kvôli novému konsolidačnému balíčku zvoláva protest pred Národnú radu SR. Uskutočniť sa má 30. septembra o 15:00.
„Konfederácia odborových zväzov SR zásadne nesúhlasí s tým, že najväčšie bremeno pripravovaného konsolidačného balíka nesú opäť pracovníci. Vláda a parlament postupujú bez skutočného dialógu so sociálnymi partnermi a bez hľadania spravodlivejšieho rozdelenia ťarchy konsolidácie,“ uvádza sa vo vyhlásení KOZ.
Odborári tvrdia, že z 22 opatrení konsolidačného balíčka v hodnote 2,7 miliardy eur na plecia pracujúcich dopadá záťaž až v objeme 814 miliónov eur. Inak povedané, takmer 400 eur na každého zamestnaného človeka. Ide pritom podľa nich o kroky, ktoré priamo zhoršujú životnú úroveň zamestnancov.
Ktoré opatrenia odborári vyčítajú vláde?
• zmrazenie platov zamestnancov štátu a samospráv,
• zvýšenie zdravotných odvodov o jeden percentuálny bod,
• zmeny v sadzbách dane z príjmov fyzických osôb,
• zásahy do pracovného času počas sviatkov,
• obmedzenia v dávkach v nezamestnanosti.
KOZ však kritizuje aj samotný spôsob, akým vláda ďalší konsolidačný balíček pripravovala. „Sociálni partneri opakovane žiadali vecnú diskusiu a sami ponúkli alternatívne návrhy opatrení, ktoré by zabezpečili konsolidáciu verejných financií spravodlivejším spôsobom. Namiesto dialógu však vláda opäť predložila balík opatrení na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR v poslednej chvíli a bez reálneho priestoru na úpravy,“ uvádza sa vo vyhlásení konfederácie.
Podporujete protest odborárov proti vládnemu konsolidačnému balíčku?
Aj to sú podľa odborárov dôvody, prečo sa rozhodli zvolať protest pred parlament. Cieľom je podľa nich vysloviť jasný nesúhlas s tým, aby pracujúci boli opakovane tí, ktorí nesú najväčšiu ťarchu vládnych rozhodnutí.
„KOZ SR vyzýva všetkých pracujúcich a verejnosť, aby sa pridali k protestu a spoločne dali najavo, že konsolidácia musí byť spravodlivá a nesmie ísť na úkor pracujúcich. Pracujúci už viac na svojich pleciach neunesú!“ dodáva konfederácia vo svojom vyhlásení.