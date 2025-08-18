Odborári žiadajú vyššiu minimálnu mzdu: Zamestnanci by si mohli prilepšiť už v roku 2026

Odborári chcú dosiahnuť vyššiu sumu minimálnej mzdy ako stanovuje automat. Uviedla to prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová po pondelkovom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR).
„Tento rok to dopadlo tak, že sme sa nedohodli na inej sume, ako garantuje samotný automat, ktorý je zakotvený v zákone o minimálnej mzde a naša ambícia je určite dosiahnuť ešte vyššie číslo minimálnej mzdy, ako garantuje samotný automat,“ upresnila Uhlerová.
Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Roman Karlubík priblížil, že zvýšenie minimálnej mzdy na budúci rok na hodnotu 915 eur predstavuje medziročný rast o vyše 12 %. Zásadným spôsobom to ovplyvní nie len veľké podniky, ale aj malé a stredné podniky a úroveň zamestnanosti v nich.
Slovensko patrí podľa Uhlerovej medzi krajiny, kde zamestnanci najviac pracujú v neštandardných časoch, ako napríklad v noci či cez víkend, preto by mali byť príplatky alebo mzdové zvýhodnenia za tieto odpracované hodiny čo najvyššie. Práca v noci má totiž aj negatívny vplyv na fyzické a psychické zdravie zamestnancov.
Ďalšou témou na rokovaní tripartity bola aj konsolidácia, pričom všetci zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov vyjadrili obavy z toho, že sa zopakuje minuloročný scenár, keď všetky konsolidačné opatrenia boli sociálnym partnerom predstavené bez predchádzajúceho dialógu s nimi. „Na tripartite nám bolo len povedané, že opatrenia budú na príjmovej aj výdavkovej časti, čiže také všeobecné konštatovanie, nejaké konkrétne kontúry konkrétnych opatrení sme sa dnes nedozvedeli. Možno budú predstavené v druhej polovici septembra, kedy by o nich mala rokovať aj vláda, čo z nášho pohľadu je dosť neskoro, pretože sa asi dostaneme opäť do situácie, že budeme len komentovať už navrhnuté opatrenia, ale nebudeme súčasťou ich tvorby,“ uzavrela Uhlerová.