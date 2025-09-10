Odborári sa tvrdo obuli do konsolidácie: Najväčšie bremeno padne na pracujúcich!

Zástupcovia zamestnancov kritizujú vládou pripravený konsolidačný balíček. Pracujúci budú totiž podľa Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ) platiť vyššie odvody, prídu o valorizáciu platov aj o voľné sviatky.
Minister financií Ladislav Kamenický v utorok predstavil nový konsolidačný balík na rok 2026 – 22 opatrení v hodnote 2,7 miliardy eur. Podľa odborárov však opäť platí starý scenár: najväčšiu záťaž ponesú zamestnanci. Tí, ktorí svoje povinnosti voči štátu nedokážu nijako obísť ani optimalizovať, majú znova niesť zásadnú ťarchu konsolidácie, zatiaľ čo iné subjekty zostávajú bokom.
Vláda týmto opatrením podľa KOZ porušila dohodu z kolektívneho vyjednávania pre roky 2025 a 2026 zo septembra minulého roka. Dohoda zo strany zástupcov zamestnancov na akceptovaní 800-eurovej odmeny pre rok 2025 bola podmienená valorizáciou tarifných platov od januára 2026 o 5 %. „Bolo nekorektné, že zástupcovia zamestnávateľov – čiže štátu a samospráv, neboli schopní zabezpečiť podpísanie dohodnutých kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa do konca roka 2024. KZVS pre rok 2025 boli nakoniec platné a účinné až od júla 2025,“ dodávajú odborári na sociálnej sieti.
Návrh vlády na nulovú valorizáciu považujú zástupcovia zamestnancov za hrubé porušenie korektného sociálneho dialógu, ktoré ničí akúkoľvek dôveryhodnosť dohôd uzatvorených s vládou reprezentovanou kolektívnymi vyjednávačmi.
Konsolidačný balíček pritom prináša aj zvýšenie zdravotných odvodov zamestnancov o jeden percentný bod. Toto opatrenie sa podľa odborárov negatívne prejaví na čistých mzdách zamestnancov, ktorí už v súčasnosti nesú najväčšie bremeno konsolidácie aj prostredníctvom neustále rastúcich cien. „Zároveň má Slovensko už v súčasnosti jedno z najvyšších daňovo-odvodových zaťažení v rámci krajín EÚ, ktoré sa týmto opätovne zvyšuje,“ upozorňuje KOZ.
Opatrenie navyše plošne zasiahne všetky príjmové skupiny zamestnancov a je otázne, ako sa zvýšenie odvodov prejaví v kvalite zdravotnej starostlivosti.
Zmeny sa dotknú aj troch sviatkov
Koalícia chce natrvalo, po 1. septembri, zrušiť aj voľno 17. novembra, čiže už nebude dňom pracovného pokoja. Počas ďalších dvoch sviatkov – 6. januára a 8. mája, sa má pracovať podľa predpokladov iba budúci rok. Ruší sa aj zákaz predaja počas sviatkov.
„KOZ SR sa s rušením ďalších štátnych sviatkov ako dní pracovného pokoja, ako aj s možnosťou otvorených maloobchodných prevádzok počas sviatkov absolútne nestotožňuje. Obe opatrenia sú v rozpore s dlhodobou požiadavkou na skracovanie pracovného času a zosúladenie súkromného a pracovného života,“ upozorňujú odborári.
Keď sa možnosť zvýhodnenia za prácu vo sviatok odstráni, zamestnanci budú pracovať za štandardnú mzdu, čo vo výsledku znižuje ich príjmy. Výsledkom bude, že sa zvýši celkový počet odpracovaných hodín, ale priemerná mzda ostane rovnaká, alebo dokonca klesne, ak vezmeme do úvahy stratu príplatkov za sviatky.
„Štatistiky už dnes ukazujú, že veľká časť slovenskej pracovnej sily pracuje v podmienkach, ktoré neumožňujú dostatočný oddych. Zrušenie sviatkov ako dní pracovného pokoja tento tlak ešte zvýši,“ dodávajú odborári.