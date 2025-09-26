Kritika odborov na adresu pripraveného konsolidačného balíčka zostala bez odozvy a tak zástupcovia zamestnancov pristupujú k ďalšiemu kroku. Po schválení konsolidácie v parlamente sa obracajú na prezidenta Petra Pellegriniho s výzvou, aby schválený zákon nepodpísal.
Národná rada SR tento týždeň hlasmi koaličných poslancov schválila vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií. O novom konsolidačnom balíku na rok 2026 v hodnote 2,7 miliardy eur rokovali poslanci v skrátenom legislatívnom konaní.
Krátko po jeho schválení prezidentka Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ) Monika Uhlerová otvoreným listom žiada prezidenta Petra Pellegriniho, aby predmetný právny predpis v takto schválenej podobe nepodpísal a vrátil ho na prerokovanie do Národnej rady SR.
Odborári v liste upozorňujú, že balík konsolidačných opatrení vláda opäť presadila a posunula na schválenie parlamentom bez predchádzajúceho dialógu, bez dohody a bez rešpektu voči pravidlám a sociálnym partnerom. „Ani v uplynulom období vláda dostatočne nevyužila možnosti prijať postupné a nevyhnutné reformy tak, aby konsolidačné opatrenia mali reálny a dlhodobý efekt,“ dodáva KOZ.
Čo by mal urobiť prezident Peter Pellegrini s konsolidačným balíčkom?
Odborári zároveň uvádzajú, že si uvedomujú nevyhnutnosť konsolidácie verejných financií. Tá však podľa ich stanoviska musí byť spravodlivá, postupná a v žiadnom prípade nesmie zasiahnuť najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. „Dôrazne odmietame, aby sa hlavnými platcami týchto opatrení stali opäť zamestnanci. Je nevyhnutné, aby sa vláda zamerala na zefektívnenie výdavkov verejného sektora, ako aj na výraznejšie zdanenie bohatých, ktorí by mali prispieť väčším dielom k ozdraveniu verejných financií,“ zdôrazňuje KOZ.
Opatrenia na zamestnancoch prispejú ku konsolidácii vo výške zhruba 814 miliónov eur, čiže takmer 400 euro na každého pracujúceho. KOZ preto zásadne nesúhlasí s tým, že najväčšie bremeno konsolidácie je opätovne prenášané na pracujúcich a žiada úpravy v opatreniach, ktoré majú priamy negatívny dopad na ich životnú úroveň.
„Vážený pán prezident Slovenskej republiky, ako predstaviteľka Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, najväčšej reprezentatívnej organizácie zastupujúcej zamestnancov v Slovenskej republike, si Vás dovoľujem požiadať, aby ste predmetný právny predpis v takto schválenej podobe nepodpísali a vrátili ho na prerokovanie do Národnej rady SR,“ obracia sa na prezidenta šéfka odborov. Zároveň dodáva, že odborári sú pripravení tieto otázky prediskutovať aj osobne a hľadať konkrétne riešenia, aby sa zabezpečila spravodlivá a vyvážená forma konsolidácie, ktorá nepoškodí pracujúcich.