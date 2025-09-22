Odborári chystajú veľký protest pred parlamentom: Konsolidácia nesmie ísť na úkor pracujúcich!

Na snímke zľava minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a podpredseda NR SR Andrej Danko (SNS) počas tlačovej konferencie na tému Konsolidácia verejných financií. Foto: TASR
Na snímke zľava minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a podpredseda NR SR Andrej Danko (SNS) počas tlačovej konferencie na tému Konsolidácia verejných financií. Foto: TASR
autor logo


TASR

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR organizuje 30. septembra pred Národnou radou SR v Bratislave protestné zhromaždenie proti súčasnej podobe konsolidácie verejných financií. Cieľom je vysloviť jasný nesúhlas s tým, aby pracujúci boli opakovane tí, ktorí nesú najväčšiu ťarchu vládnych rozhodnutí, uviedla v pondelok KOZ.

„KOZ SR vyzýva všetkých pracujúcich a verejnosť, aby sa pridali k protestu a spoločne dali najavo, že konsolidácia musí byť spravodlivá a nesmie ísť na úkor pracujúcich. Pracujúci už viac na svojich pleciach neunesú,“ upozornila konfederácia.

Mohlo by vás zaujímať:
Reklama
Trendujúce články

Odborári upozornili, že vláda a parlament postupujú bez skutočného dialógu so sociálnymi partnermi a bez hľadania spravodlivejšieho rozdelenia ťarchy konsolidácie. Konsolidačný balík v hodnote 2,7 miliardy eur obsahuje 22 opatrení, pričom na plecia pracujúcich má dopadnúť záťaž vo výške približne 814 miliónov eur – teda takmer 400 eur na každého zamestnaného človeka.

KOZ pripomenula, že sociálni partneri opakovane žiadali vecnú diskusiu a sami ponúkli alternatívne návrhy opatrení, ktoré by zabezpečili konsolidáciu verejných financií spravodlivejším spôsobom. Vláda však opäť predložila balík opatrení na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR v poslednej chvíli a bez reálneho priestoru na úpravy.

Viac o téme: Konfederácia odborových zväzov KOZ , konsolidácia verejných financií , odbory , pracujúci , protesty , sociálny dialóg , verejné financie , vláda SR , zamestnanci

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy