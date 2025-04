Príspevok na opatrovanie by sa mal od júla zvýšiť: Ministerstvo práce chystá nariadenie!

Aktualizované Foto: freepik.com/ freepik

Od júla by sa mala zvýšiť výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška finančného príspevku na opatrovanie.

Naposledy sa upravila výška tohto príspevku v júli 2024, a to o 31 centov na sumu 5,83 eura na hodinu. Vyplýva to z predbežnej informácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR k návrhu nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.

„Podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže vláda Slovenskej republiky ustanoviť nariadením výšku sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výšku peňažného príspevku na opatrovanie vždy k 1. júlu,“ uviedlo MPSVR.

Ako dodáva ministerstvo, na základe tohto splnomocňovacieho ustanovenia sa v návrhu nariadenia vlády zvyšuje sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie s cieľom zlepšiť podmienky pre osoby, ktoré poskytujú osobnú asistenciu alebo opatrujú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.

Konkrétnu sumu, na ktorú by mal príspevok na opatrovanie stúpnuť, sme sa však zatiaľ nedozvedeli. Počkať si tak budeme musieť na finálne znenie pripravovaného nariadenia. Do pripomienkového konania by sa však malo dostať už v apríli.