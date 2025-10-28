Od januára 2026 sa dôchodky automaticky zvýšia o 3,7 %: Kto si prilepší a o koľko?

Sociálna poisťovňa (SP) zvýši na budúci rok dôchodky o 3,7 %. Dôchodkové dávky sa valorizujú, teda zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti zverejnené Štatistickým úradom SR za prvých deväť mesiacov tohto roka o 3,7 % mesačnej sumy dôchodku. Poisťovňa zvýši dôchodky automaticky, nie je potrebná žiadna žiadosť. V utorok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.
„O zvýšení dôchodku od 1. januára 2026 dostanú poberatelia dôchodkov písomné rozhodnutie. Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2026 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2026 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2026,“ uviedla SP.
Zároveň upozornila, že minimálne dôchodky sa nevalorizujú, zvyšuje sa len suma pôvodne priznaného dôchodku bez tohto navýšenia. Po valorizácii dôchodku od 1. januára 2026 SP prehodnotí nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Od budúceho roka sa mení tiež suma minimálneho dôchodku, ktorá zodpovedá získanému počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku.
Ak po valorizácii bude dôchodok nižší ako suma toho minimálneho, tak sa zvýši na úroveň toho minimálneho, ktorý bude platiť od januára 2026. V prípade, že bude dôchodok po valorizácii vyšší ako suma toho minimálneho, tak nárok na ten minimálny zanikne a dôchodok sa bude vyplácať vo vyššej sume.